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«Торонто» продал Себастьяна Джовинко в Саудовскую Аравию за миллион долларов

«Торонто» продал Джовинко в Саудовскую Аравию за миллион долларов
Eurosport

1 час назад

Миниатюрная легенда MLS теперь поиграет за «Аль-Хиляль».

«Торонто» не договорился о новом контракте с Себастьяном Джовинко, который истекал в декабре 2019-го, и продал его в Саудовскую Аравию. Слухи связывали итальянца и «Аль-Хиляль» около недели, но официально о сделке объявили только 31 января.

Себастьян уже подписал контракт, посетил фотосессию с шейхами, а к команде присоединится через несколько дней после окончательного завершения трансфера.

«Аль-Хиляль» заплатил за Джовинко миллион долларов, о длительности контракта не сообщается.

  • Джовинко – лучший бомбардир «Торонто» в истории (83 мяча).
  • Ранее итальянец выступал за «Ювентус» и «Парму».
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