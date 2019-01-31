«Торонто» продал Себастьяна Джовинко в Саудовскую Аравию за миллион долларов

«Торонто» не договорился о новом контракте с Себастьяном Джовинко, который истекал в декабре 2019-го, и продал его в Саудовскую Аравию. Слухи связывали итальянца и «Аль-Хиляль» около недели, но официально о сделке объявили только 31 января.

Себастьян уже подписал контракт, посетил фотосессию с шейхами, а к команде присоединится через несколько дней после окончательного завершения трансфера.

«Аль-Хиляль» заплатил за Джовинко миллион долларов, о длительности контракта не сообщается.

Джовинко – лучший бомбардир «Торонто» в истории (83 мяча).

Ранее итальянец выступал за «Ювентус» и «Парму».

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