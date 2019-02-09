Бразилец из саудовского клуба сотворил царскую бисиклету, лежа на спине

Бразильский нападающий «Аль-Батин» Джонноттанн в эффектном стиле сравнял счет в матче чемпионата Саудовской Аравии-2018/19 против «Аль-Хиляль».

Страйкер получил мяч во вратарской и вторым касанием попытался пропихнуть его мимо голкипера, но тот потащил удар. Но мяч полетел над Джонноттанном, который ударом через себя все же забил.

«Аль-Батин» все же уступил «Аль-Хиляль», решающий гол забил Бафетимби Гомис на 93-й минуте.

На счету Джонноттанна два мяча в четырех матчах чемпионата Саудовской Аравии-2018/19.

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