Соседи простят, что ты их разбудил криком: покажи им этот крутейший гол ножницами

Сирийский форвард саудовского «Аль-Ахли» Омар Аль-Сома эффектно сравнял счет в матче с «Аль-Иттихад».

На 78-й минуте 29-летний страйкер принял мяч в штрафной спиной к воротам и после первого касания грудью красиво взмыл, а затем пробил через себя в верхний угол, сделав счет 1:1.

За оставшееся время счет не изменился. «Аль-Ахли» идет на пятом месте в чемпионате Саудовской Аравии, «Аль-Иттихад» находится в зоне вылета – на предпоследнем 15-м месте.

Аль Сома забил 15 мячей в 19 матчах Премьер-лиги.

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