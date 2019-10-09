Судья не смог воспользоваться VAR: работник стадиона отключил систему, чтобы зарядить телефон

Во время матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Фатехом» по курьезной причине не сработал VAR.

Sportbible сообщает, что судья хотел воспользоваться видеоповтором для проверки спорного эпизода, но система не сработала. После разбирательств выяснилось, что виноват сотрудник стадиона – он отключил часть оборудования VAR, чтобы зарядить мобильный телефон.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Аль-Насра».

«Аль-Наср» идет на восьмом месте после пяти туров, «Аль-Фатех» замыкает турнирную таблицу. Лидерство захватил «Аль-Хиляль»

В Греции курьер доставил еду в комнату VAR прямо во время матча

Качай приложение Eurosport для iOS или Android