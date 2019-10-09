Eurosport
Судья не смог воспользоваться VAR: работник стадиона отключил систему, чтобы зарядить телефон
Это была современная расстановка приоритетов.
Во время матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Фатехом» по курьезной причине не сработал VAR.
Sportbible сообщает, что судья хотел воспользоваться видеоповтором для проверки спорного эпизода, но система не сработала. После разбирательств выяснилось, что виноват сотрудник стадиона – он отключил часть оборудования VAR, чтобы зарядить мобильный телефон.
- Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Аль-Насра».
- «Аль-Наср» идет на восьмом месте после пяти туров, «Аль-Фатех» замыкает турнирную таблицу. Лидерство захватил «Аль-Хиляль»
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