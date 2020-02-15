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Муса промазал по мячу в пяти метрах перед пустыми воротами и со стыда укатился в сетку
К счастью, команда нигерийца все равно победила.
Экс-нападающий ЦСКА, а ныне форвард клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Ахмед Муса впечатляюще опозорился в матче местного чемпионата против «Аль-Шабаба».
В одном из эпизодов нигериец получил идеальную передачу от партнера – оставалось только попасть по пустым воротам с пяти метров. Но Ахмед не справился с задачей – мяч пролетел футболисту между ног, а сам он комично шлепнулся на газон и вкатился в сетку.
- Неудача Мусы не помешала «Аль-Насру» победить соперника – 4:2.
- К 18-му туру Муса ни разу не поразил ворота соперников и заработал одну желтую карточку.