Сиэтл Саундерс
    -
    6:00
    02.03.18
    Сенчури Линк Филд
    Санта-Текла
      Лига чемпионов КОНКАКАФ • 1/8 финала-2
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Сиэтл Саундерс - Санта-Текла
      Лига чемпионов КОНКАКАФ - 2 марта 2018

      Футбол, Лига чемпионов КОНКАКАФ. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Санта-Текла на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:00 2 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Брайан Шметцер или William Canales? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сиэтл Саундерс – Санта-Текла? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сиэтл Саундерс и Санта-Текла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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