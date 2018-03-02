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Сиэтл Саундерс - Санта-Текла

Лига чемпионов КОНКАКАФ - 2 марта 2018

Футбол, Лига чемпионов КОНКАКАФ. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Санта-Текла на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:00 2 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Брайан Шметцер или William Canales? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Сиэтл Саундерс – Санта-Текла? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сиэтл Саундерс и Санта-Текла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

