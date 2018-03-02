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Нью-Йорк Ред Буллз - Олимпия

Лига чемпионов КОНКАКАФ - 2 марта 2018

Футбол, Лига чемпионов КОНКАКАФ. Следите за матчем Нью-Йорк Ред Буллз – Олимпия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 2 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Йорк Ред Буллз – Олимпия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Нью-Йорк Ред Буллз и Олимпия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

