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Потрясающий сэйв вратаря «Америки», который разогнался быстрее Болта и выкинул мяч с ленточки
Чудеса из Мексики.
Аргентинской вратарь мексиканской «Америки» Агустин Маркезин стал одним из героев первого матча 1/4 Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Тауро» из Панамы.
В конце первого тайма 29-летний кипер спас команду после того, как соперник забросил мяч ему за спину. Агустин рванул к воротам быстрее ветра и не дал мячу пересечь линию.
«Америка» выиграла матч со счетом 4:0.
- На счету Маркезина 1 матч за сборную Аргентины. В августе 2010-го он сыграл один тайм в товарищеской игре против Испании.
- Ответная встреча состоится 15 марта в Панаме.
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