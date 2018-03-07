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Потрясающий сэйв вратаря «Америки», который разогнался быстрее Болта и выкинул мяч с ленточки

Потрясающий сэйв вратаря «Америки», который разогнался быстрее Болта и выкинул мяч с ленточки
Eurosport

8 мин. назад

Чудеса из Мексики.

Аргентинской вратарь мексиканской «Америки» Агустин Маркезин стал одним из героев первого матча 1/4 Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Тауро» из Панамы.

В конце первого тайма 29-летний кипер спас команду после того, как соперник забросил мяч ему за спину. Агустин рванул к воротам быстрее ветра и не дал мячу пересечь линию.

«Америка» выиграла матч со счетом 4:0.

  • На счету Маркезина 1 матч за сборную Аргентины. В августе 2010-го он сыграл один тайм в товарищеской игре против Испании.
  • Ответная встреча состоится 15 марта в Панаме.

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