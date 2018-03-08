Eurosport
Шикарный гол пяточкой из Лиги чемпионов КОНКАКАФ, который принес победу клубу Джовинко и Алтидора
Мощнейший виннер на последних минутах.
В первом матче 1/4 Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Торонто» победил «Тигрес» – 2:1.
Победный мяч в исполнении Джонатана Осорио вышел по-настоящему крутым, учитывая его важность.
- Ассист на Осорио оформил экс-игрок «Ювентуса» Себастьян Джовинко, который выступает за «Торонто» с 2015 года.
- Ответный матч команды проведут 14 марта, в 6:00 мск.
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