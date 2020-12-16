Пока вы смотрели европейскую Лигу чемпионов, в американской произошла большая сенсация. Клуб из Гондураса (это где?) «Олимпия» по очереди вынес в плей-офф две команды из MLS – чемпионов лиги «Сиэтл» и «Монреаль Импакт».

Героем второго противостояния стал капитан команды Джерри Бенгтсон. Ветеран сборной Гондураса забил в первом матче с канадцами и принес победу, а во втором, домашнем, появился на поле в медицинской маске. И да, пробегал так весь матч и помог команде выйти в полуфинал.

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Раньше профессиональных футболистов, которые надевают маски во время игр, не видели. Неужели ему не душно? Тренер «Олимпии» известный аргентинец Педро Трольо тоже считает, что это немного перебор:

«Это странно, потому что он единственный игрок в команде и в чемпионате, который играет в маске. Но это ему не мешает, и он забивает мячи».

Сообщается, что в чемпионате Гондураса Джерри играет в маске давно и со времен карантина. Он беспокоится за семью и не хочет заразить их после контакта с потенциально зараженными футболистами. Какой же молодец!

Соперниками «Олимпии» по полуфиналу ЛЧ станет клуб «Тигрес» из Мексики. Встреча пройдет 19 декабря, последние три игры турнира состоятся в формате финала четырех в Орландо, США.

За период пандемии в Гондурасе погибли 3001 человек от последствий коронавируса. Всего в стране 115 тысяч зараженных, умирает 1 человек из 38.

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