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Шотландский вратарь столкнулся с коровой и упустил шанс выйти на поле
Помогайте предкам аккуратно.
Запасной голкипер шотландского «Квин оф зе Саут» Сэм Хендерсон получил травму плеча. 19-летний парень помогал отцу на ферме и попал под корову.
«На этой неделе Сэм пропустил тренировки. Все могло закончиться хуже, потому что корова бежала на него второй раз, но он увернулся. У него болит плечо, за ним пристально следят врачи. Не хотим остаться без резервного вратаря», – сказал помощник тренера «Квин оф зе Саут» Даги Андерсон в интервью The Scottish Sun.
Сроки восстановления Хендерсона не называются.
- Основной голкипер шотландского клуба тоже выбыл из-за травмы на 5-6 недель.
- Сэм должен был попасть в запас «Квин оф зе Саут» на матч шотландского пердива с «Данфермлайном» 24 февраля, но теперь потусит в больнице. Или дома.
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