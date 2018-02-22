Шотландский вратарь столкнулся с коровой и упустил шанс выйти на поле

Запасной голкипер шотландского «Квин оф зе Саут» Сэм Хендерсон получил травму плеча. 19-летний парень помогал отцу на ферме и попал под корову.

«На этой неделе Сэм пропустил тренировки. Все могло закончиться хуже, потому что корова бежала на него второй раз, но он увернулся. У него болит плечо, за ним пристально следят врачи. Не хотим остаться без резервного вратаря», – сказал помощник тренера «Квин оф зе Саут» Даги Андерсон в интервью The Scottish Sun.

Сроки восстановления Хендерсона не называются.

Основной голкипер шотландского клуба тоже выбыл из-за травмы на 5-6 недель.

Сэм должен был попасть в запас «Квин оф зе Саут» на матч шотландского пердива с «Данфермлайном» 24 февраля, но теперь потусит в больнице. Или дома.

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