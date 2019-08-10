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Мяч вкатился внутрь рекламного щита, поставив в тупик игрока «Данди». Но смелый боллбой все разрулил

Мяч вкатился внутрь рекламного щита, поставив в тупик игрока «Данди». Но смелый боллбой все разрулил
Eurosport

1 час назад

Парень быстро разобрался, что к чему.

Рядовой матч второго тура шотландского Чемпионшипа между «Партик Тисл» и «Данди Юнайтед» был украшен комичным эпизодом.

После борьбы у боковой линии мяч закатился внутрь рекламного щита. Футболист «Данди» Лиам Смит долго смотрел в отверстие, не понимая, что ему делать.

Неизвестно, чем бы закончился инцидент, но на помощь футболисту пришел мальчик-боллбой, который проворно влез и достал мяч.

  • Матч закончился победой «Данди Юнайтед» со счетом 2:1.
  • «Данди Юнайтед» лидирует в Чемпионшипе с 6 очками из 6. Остальные 9 команд не прошли два тура без потерь.

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