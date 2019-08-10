Мяч вкатился внутрь рекламного щита, поставив в тупик игрока «Данди». Но смелый боллбой все разрулил
Парень быстро разобрался, что к чему.
Рядовой матч второго тура шотландского Чемпионшипа между «Партик Тисл» и «Данди Юнайтед» был украшен комичным эпизодом.
После борьбы у боковой линии мяч закатился внутрь рекламного щита. Футболист «Данди» Лиам Смит долго смотрел в отверстие, не понимая, что ему делать.
Неизвестно, чем бы закончился инцидент, но на помощь футболисту пришел мальчик-боллбой, который проворно влез и достал мяч.
- Матч закончился победой «Данди Юнайтед» со счетом 2:1.
- «Данди Юнайтед» лидирует в Чемпионшипе с 6 очками из 6. Остальные 9 команд не прошли два тура без потерь.
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