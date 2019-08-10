Рядовой матч второго тура шотландского Чемпионшипа между «Партик Тисл» и «Данди Юнайтед» был украшен комичным эпизодом.

После борьбы у боковой линии мяч закатился внутрь рекламного щита. Футболист «Данди» Лиам Смит долго смотрел в отверстие, не понимая, что ему делать.

Неизвестно, чем бы закончился инцидент, но на помощь футболисту пришел мальчик-боллбой, который проворно влез и достал мяч.

Матч закончился победой «Данди Юнайтед» со счетом 2:1.

«Данди Юнайтед» лидирует в Чемпионшипе с 6 очками из 6. Остальные 9 команд не прошли два тура без потерь.

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