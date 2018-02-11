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Невероятный промах форварда «Рейнджерс» в Кубке Шотландии, после которого Кокорин покажется Пеле

Невероятный промах форварда «Рейнджерс» в Кубке Шотландии, после которого Кокорин покажется Пеле
Eurosport

3 ч. назад

Ворота нужно срочно сделать шире и выше.

В матче 1/8 финала Кубка Шотландии «Рейнджерс» разгромил «Эйр Юнайтед» со счетом 4:1. Игроки «Эйра» открыли счет в начале матча после грубой ошибки голкипера «Рейнджерс» Уэсли Фодерингема. Одноклубники поддержали 27-летнего вратаря, но не сразу.

Форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос пробил выше ворот с метра.

  • Морелос оформил дубль в матче.
  • После 26 туров «Рейнджерс» занимает третье место в чемпионате Шотландии.

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