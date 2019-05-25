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Харт оф Мидлотиан - Селтик

Кубок Шотландии - 25 мая 2019

Футбол, Кубок Шотландии. Следите за матчем Харт оф Мидлотиан – Селтик на Eurosport.ru! 25 мая 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Крейг Ливейн или Нил Леннон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Харт оф Мидлотиан и Селтик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Харт оф Мидлотиан и Селтик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

