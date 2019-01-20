Кажется, герой дня играет за «Селтик» – парень отразил 5 подряд ударов в упор

Голкипер «Селтика» Скотт Бэйн сделал несколько умопомрачительных сэйвов за несколько секунд в матче Кубка Шотландии против «Эйрдри Юнайтед».

В самом конце первого тайма гости провели опасную атаку, но Скотт сначала в падении отразил удар в упор, а затем справился еще с четырьмя добиваниями, прежде чем защитники вынесли мяч из штрафной.

«Селтик» выиграл со счетом 3:0 и шагнул в 1/8 финала.

27-летний вратарь провел всего седьмой матч за «кельтов» во всех соревнованиях в сезоне-2018/19.

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