Кажется, герой дня играет за «Селтик» – парень отразил 5 подряд ударов в упор
Тот момент, когда вратарь намного больше, чем полкоманды.
Голкипер «Селтика» Скотт Бэйн сделал несколько умопомрачительных сэйвов за несколько секунд в матче Кубка Шотландии против «Эйрдри Юнайтед».
В самом конце первого тайма гости провели опасную атаку, но Скотт сначала в падении отразил удар в упор, а затем справился еще с четырьмя добиваниями, прежде чем защитники вынесли мяч из штрафной.
- «Селтик» выиграл со счетом 3:0 и шагнул в 1/8 финала.
- 27-летний вратарь провел всего седьмой матч за «кельтов» во всех соревнованиях в сезоне-2018/19.
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