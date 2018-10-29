Подлый прием капитана «Хартс», который нейтрализовал игрока «Селтика» захватом за мужское место

«Селтик» на выезде разгромил «Харт оф Мидлотиан» в полуфинальном матче Кубка шотландской Лиги – 3:0.

Команда Брендана Роджерса настолько подавила соперника, что игроки «Хартс» встали перед выбором – либо сдаться без боя, либо уязвить соперника грубостью. Страйкер хозяев Стивен МакЛейн выбрал второй вариант и больно ухватил полузащитника Эбуэ Куасси прямо за причинные места.

Эбуэ не завершил игру и был заменен уже на 22-й минуте.

В финале Кубка шотландской Лиги «Селтик» сыграет с «Абердином».

В чемпионате Шотландии «Харт оф Мидлотиан» после десяти туров захватил лидерство с 25 очками. У «Селтика» 19 баллов и матч в запасе.

Куасси выступал за основу «Краснодара» в 2016-17 годах, провел 19 матчей и забил 1 гол.

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