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Подлый прием капитана «Хартс», который нейтрализовал игрока «Селтика» захватом за мужское место

Подлый прием капитана «Хартс», который нейтрализовал игрока «Селтика» захватом за мужское место
Eurosport

1 час назад

Бывший футболист «Краснодара» взвыл от боли.

«Селтик» на выезде разгромил «Харт оф Мидлотиан» в полуфинальном матче Кубка шотландской Лиги – 3:0.

Команда Брендана Роджерса настолько подавила соперника, что игроки «Хартс» встали перед выбором – либо сдаться без боя, либо уязвить соперника грубостью. Страйкер хозяев Стивен МакЛейн выбрал второй вариант и больно ухватил полузащитника Эбуэ Куасси прямо за причинные места.

Эбуэ не завершил игру и был заменен уже на 22-й минуте.

  • В финале Кубка шотландской Лиги «Селтик» сыграет с «Абердином».
  • В чемпионате Шотландии «Харт оф Мидлотиан» после десяти туров захватил лидерство с 25 очками. У «Селтика» 19 баллов и матч в запасе.
  • Куасси выступал за основу «Краснодара» в 2016-17 годах, провел 19 матчей и забил 1 гол.

Звезда «Острых козырьков» в образе бандита расцеловал эмблему «Селтика» и порвал твиттер

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