Рейнджерс
    -
    18:00
    08.12.19
    Хэмпден Парк
    Селтик
      Кубок шотландской лиги • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Рейнджерс - Селтик
      Кубок шотландской лиги - 8 декабря 2019

      Футбол, Кубок шотландской лиги. Следите за матчем Рейнджерс – Селтик на Eurosport.ru! 8 декабря 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стивен Джеррард или Нил Леннон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рейнджерс и Селтик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рейнджерс и Селтик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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