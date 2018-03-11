Рейнджерс
    -
    15:00
    11.03.18
    Стадион Айброкс
    Селтик
      Чемпионат Шотландии • Тур 30
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      Онлайн
      Рейнджерс - Селтик
      Чемпионат Шотландии - 11 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Шотландии. Следите за матчем Рейнджерс – Селтик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Грэм Мерти или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рейнджерс – Селтик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Рейнджерс и Селтик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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