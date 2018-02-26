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Капитан «Селтика» Скотт Браун дважды жестко отхватил по ногам, но остался очень доволен случившимся
Да-да, это тот самый парень, что разгуливал по Санкт-Петербургу в маечке.
В матче 28-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» выиграл у «Абердина» – 2:0.
В одном из эпизодов капитан «Селтика» Скотт Браун дважды жесточайше получил по ногам, но не стал изображать мучения. Напротив – выразил удовлетворение шотландской зарубой.
- Перед матчем Лиги Европы против «Зенита» (0:3) Скотт Браун прошелся по Питеру в футболке. На тот момент градусник показывал минус 12 градусов.
- «Селтик» занимает первое место в шотландском Премьершипе. «Глазго Рейнджерс» отстает от «кельтов» на 9 очков.
- Браун провел в чемпионате Шотландии 24 матча и оформил один ассист.
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