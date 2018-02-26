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Капитан «Селтика» Скотт Браун дважды жестко отхватил по ногам, но остался очень доволен случившимся

Капитан «Селтика» дважды жестко отхватил по ногам, но остался очень доволен случившимся
Eurosport

50 мин. назад

Да-да, это тот самый парень, что разгуливал по Санкт-Петербургу в маечке.

В матче 28-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» выиграл у «Абердина» – 2:0.

В одном из эпизодов капитан «Селтика» Скотт Браун дважды жесточайше получил по ногам, но не стал изображать мучения. Напротив – выразил удовлетворение шотландской зарубой.

  • Перед матчем Лиги Европы против «Зенита» (0:3) Скотт Браун прошелся по Питеру в футболке. На тот момент градусник показывал минус 12 градусов.
  • «Селтик» занимает первое место в шотландском Премьершипе. «Глазго Рейнджерс» отстает от «кельтов» на 9 очков.
  • Браун провел в чемпионате Шотландии 24 матча и оформил один ассист.

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