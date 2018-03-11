«Гаскойн нагадил в мои трусы!» Каким был Дженнаро Гаттузо в «Рейнджерс»

Перед началом сезона-1997/98 главный тренер «Рейнджерс» Уолтер Смит перетащил в Глазго девять легионеров, четверо из которых представляли Италию. По двум ребятам из Серии А вопросов не возникало: выращенных по законам катеначчо Лоренцо Аморузо и Серджо Поррини брали для усиления защиты. А вот к другой апеннинской парочке относились настороженно.

Смит искал замену стареющему страйкеру Алли Маккойсту, игравшему за клуб уже 14 лет, и наткнулся на ноунейма из «Перуджи». В составе аутсайдера Марко Негри наколошматил 15 мячей за сезон – на девять меньше лучшего бомбардира турнира Филиппо Индзаги из «Аталанты». Показатель неплохой, но фанатов волновало другое: Негри было почти 27, а серьезнее «Удинезе» с его карьерой ничего не случалось. Смит увидел в мужчине перспективу, «Рейнджерс» перебили предложение «Наполи», итальянец переехал в Шотландию.

Отсматривая кассеты с матчами «Перуджи», Смиту понравился еще один парень. Центр поля команды выгрызал 19-летний щегол и манерой игры вообще не напоминал итальянца. «Кто его отвязал?» – примерно такую реакцию вызывал юный Дженнаро Гаттузо. Шотландский коуч сразу просек, что такой перец не затеряется на британских полях.

Летом 1997-го у Гаттузо заканчивался контракт. В случае согласия футболиста на трансфер, «Рейнджерс» получали игрока бесплатно, поэтому руководство не зажало денег на зарплату: в Перудже Дженнаро существовал на 500 евро в месяц, а Глазго манил космическим месячным окладом в 250 тысяч. «Я должен благодарить за переезд папу. Я был молод и слишком привязан к семье, но отец убедил меня, что от таких предложений отказываться нельзя», – так Рино занесло в Шотландию.

Чтобы итальянская диаспора быстрее адаптировалась на новой земле, тренер приставил к новичкам Пола Гаскойна и Брайана Лаудрупа – англичанин играл в «Лацио», датчанин выступал в «Фиорентине» и «Милане», поэтому оба знали итальянский язык. Лаудруп адекватно выполнял указание коуча, но Гаскойн воспринял ситуацию как возможность лишний раз поугорать.

«После первой тренировки я принял душ, зашел обратно в раздевалку и почувствовал неприятный запах из моей сумки. Открыв ее, я увидел, что в моих трусах что-то лежит – Гаскойн туда нагадил! Мне пришлось ехать домой без трусов», – Гаттузо был в шоке, но после такого уже ничему не удивлялся. Даже когда Пол мочился в его гетры.

Первые недели в Глазго были адовыми для Рино: чужая культура, семья далеко, подколы одноклубников. Все хохотали, когда Дженнаро бесился, что не понимает ни слова по-английски, но верх ржача случился после инцидента с картиной в раздевалке. На стене висел портрет королевы Елизаветы II. Гаттузо был не знаком с женщиной, поэтому задал резонный вопрос: «Кто эта дама?» Сразу итальянец ответа не получил, потому что коллеги несколько минут валялись от смеха.

Чтобы Рино совсем не потух, Гаскойн иногда включал адекватного человека. В «Рейнджерс» с 1950-х годов все футболисты приезжали на тренировки в костюмах и галстуках, но Гаттузо везде таскался в трениках. Чтобы не ломать командные традиции, Пол помог парню: отвел к самому крутому портному в Глазго, убедив, что оплачивать ничего не нужно – портной сотрудничает с клубом, деньги будут вычтены из зарплаты. «Я набрал костюмов, рубашек и галстуков примерно на 10 тысяч фунтов. И тут выясняется, что никакого договора между клубом и портным нет. Газза заплатил за все сам – таким его мало кто знает», – несмотря на все выходки англичанина, Рино рад, что именно Пол за ним присматривал.

Фанаты же тащились от новичков. Все итальянцы, за исключением получившего травму Аморузо, сходу поселились в старте и делали разницу. Поррини решал в защите, Негри превратился в убийцу и за 10 первых матчей забил 23 мяча, а рьяный Гаттузо держал под контролем центр поля. «Дженнаро выкладывался на все 100. Он был агрессивен, вынослив и всегда хотел побеждать», – вспоминал Лаудруп.

Плюсы Рино часто оказывались минусами, потому что неопытный янгстер не всегда чувствовал границы дозволенного. Тренер Смит боялся, что в первом дерби с «Селтиком» Дженнаро может перестараться и подвести команду удалением. Коуч начал обрабатывать игрока за две недели до игры, объясняя, что в единоборствах надо действовать аккуратнее. Гаттузо кивал, но чем ближе был матч, тем больше он зверел: на тренировках итальянец вырубал своих же, Лаудруп чуть не получил травму.

Тогда Смит опять обратился к Гаскойну за помощью. Англичанин должен был объяснить парню, что для попадания в состав на дерби нужно успокоиться и играть не так грубо, но вместо этого выкинул очередной прикол. «Эй, Рино, коуч считает, что ты халтуришь», – после этих слов Гаттузо начал косить всех подряд, а у стоявшего на бровке Смита подскочило давление.

Дженнаро ГаттузоGetty Images

Дженнаро заработал желтую уже на 20-й секунде матча, ворвался в перерыве в раздевалку и со злости всадил по шкафчику. Дверка отрикошетила в лицо: «Я попросил замену, потому что практически ничего не видел, но Смит приказал зашить мне бровь и возвращаться на поле. Вот так в «Рейнджерс» относятся к принципиальному матчу». Во втором тайме функцию вышибалы исполнил Гаскойн и получил бан на пять игр.

«Рейнджерс» победили в дерби, но уступили на дистанции – чемпионат выиграл «Селтик». В Кубке Шотландии титул ускользнул в финальной игре с «Хартс». Сезон без трофеев закончился отставкой Смита и уходом Газзы с Лаудрупом. Для Гаттузо команда перестала быть прежней, в Шотландии его удерживал только завязавшийся роман – Рино запал на дочку (будущую жену) итальянского бизнесмена, который владел в Глазго 25 ресторанами.

Команду принял Дик Адвокат и сразу заявил, что Гаттузо не хватает креатива для игры в центре полузащиты. Место Рино занял новичок Джованни ван Бронкхорст, а итальянец перешел на позицию травмированного фулбека Поррини. В таком режиме Дженнаро продержался всего пару месяцев: «В Адвокате меня бесило то, что он пришел в клуб с историей и традициями и начал устанавливать свои порядки. Он хотел играть в Шотландии по-голландски. Это то же самое, если бы в «Милане» тренер ставил британский футбол». В октябре 1998-го Рино плюнул и уехал в «Салернитану». Меньше чем через год его позвали в «Милан».

«Я покинул Глазго не через парадную дверь. Я уходил как какой-то вор в четыре утра, и это не оставляет меня в покое, потому что я в долгу перед фанатами из Глазго. Без их поддержки я ничего бы не добился», – за 17 месяцев в клубе Гаттузо установил прочную связь с болельщиками.

Когда в 2012-м Дженнаро приехал в Глазго на благотворительный матч между легендами «Милана» и «Рейнджерс», заполненный «Айброкс» скандировал его имя. «Я мечтаю когда-нибудь возглавить «Рейнджерс», – Рино заявил это три года назад и держит в уме до сих пор. Он знает, что если тренерская карьера забуксует, есть место, где его примут и дадут шанс.

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