На стадионе «Рейнджерс» пострадали 800 человек за 70 лет. Шотландцы говорят, что он проклят

Стадионы – одни из самых больших, дорогих и опасных сооружений в мире. Огромные железобетонные конструкции висят над толпами ничем не защищенных болельщиков. Скопления тысяч людей всегда несут вероятность давки и привлекают террористов. Угроза никогда не исчезает до конца – современные технологии лишь максимально снижают риск. Несколько десятков лет назад поход болельщика на стадион в Великобритании, Италии или Испании легко мог закончиться поножовщиной или перестрелкой – достаточно косо взглянуть на парня с соседнего завода.

В Англии начала прошлого века даже матч женских заводских команд собирал толпу: 25 тысяч человек заполонили «Стэмфорд Бридж» в 1925-м. Посещаемость мужского футбола сравнима с сегодняшней. Например, 5 апреля 1902 на товарищеский матч Шотландии против Англии в Глазго заглянули 70 тысяч человек. Главный стадион страны – «Айброкс» в Глазго – забили до краев даже в ужасный ливень, 100 лет назад козырьков и крыш на аренах еще не строили. 70 тысяч пришли за кровью – Шотландия всегда была в непростых отношениях с Англией. Но никто не предполагал, что кровь польется буквально.

Национальный стадион «Хэмпден Парк», на котором Шотландия играет домашние матчи, только достраивался. Обычно встреча проходила на свежем «Селтик Парк» – арену обновили и укрепили конструкции. Но владельцы «Рейнджерс» уперлись: им уже 10 лет не позволяли провести ежегодный матч против англичан, который приносил мешки фунтов. Они вложили 20 тысяч и подкрасили «Айброкс», и Шотландская футбольная ассоциация позволила организовать игру в 1902 году. Это был первый международный матч, в котором играли только профессиональные футболисты, но запомнили его не поэтому.

Весна была очень дождливой, но это не мешало ни фанатам, ни футболистам. Спортсмены месили грязь и били друг друга по ногам, а 70 тысяч человек хлопали, топали, прыгали и всячески давили на мокрые насквозь деревянные перекрытия. Металлические трубы поддерживали конструкцию в 15 метрах над землей – это высота пятиэтажного дома. Всего через 20 минут после стартового свистка размокшая древесина не выдержала тяжесть толпы и развалилась под ногами собравшихся. В трибуне образовалась 18 метровая дыра, куда посыпались сотни людей.

Организаторы не остановили матч – полиция побоялась, что в случае отмены игры начнутся паника и давка, и еще больше людей пострадает, а покидающая стадион толпа просто помешает спасателям. Еще час футболисты играли в ливень на стадионе, в одной из трибун которого чернела дыра. Больницы не справлялись с количеством раненых, поэтому в полевой госпиталь переделали ближайший полицейский участок – клетка превратилась в палату. В итоге 93 человека погибли и около 600 болельщиков пострадали. Игра завершилась вничью – 1:1.

В результате катастрофы стороны признали матч несостоявшимся и переиграли его через месяц в Англии на «Вилла Парк» (2:2). Все деньги от продажи билетов пошли на компенсацию 578 потерпевшим. Следствие почему-то выдвинуло обвинение в убийстве подрядчику, предоставившему сосны для перекрытий стадиона, но суд его оправдал. Другие клубы острова, на стадионах которых до сих пор использовались деревянные конструкции, ринулись их модернизировать.

Спустя 60 лет трагедия на «Айброксе» казалась чем-то далеким и древним – сменились поколения. Но стадион, узнавший вкус человеческой крови в 1902-м, будто проснулся от спячки и захотел новых жертв. Сектор «Айброкса» с говорящим числом 13 оказался местом для новой трагедии. Когда в конце позапрошлого века в Глазго построили стадион «Рейнджерс», местные не подозревали о существовании такой штуки, как метро. Но со временем ситуация изменилась: в 50-е для доставки людей к одному из главных стадионов страны рядом с «Айброксом» открыли станцию подземки. Поэтому люди, покидающие арену, всегда стремились к ближайшему к метро выходу возле сектора 13.

70 лет назад никто не предполагал, что именно возле этой двери вдруг будут скапливаться такие скопления народа. 16 сентября 1961 года рвущаяся к метро толпа насмерть затоптала двоих болельщиков. То же самое случилось в 67-м и 69-м годах. В давке люди ломали ноги, получали ушибы и сотрясения – в больницы отвозили десятки раненых, которые не предполагали, что обычный футбольный матч закончится таким образом. «Рейнджерс» пришлось вложить солидные на то время 157 тысяч фунтов, чтобы расширить лестницу, ведущую к выходу. Но «Айброкс» все равно жаждал крови.

2 января 1971 года «Айброкс» принимал «Селтик». Главное дерби страны собрало огромную толпу – все 50 тысяч билетов (вместимость стадиона уменьшили с масштабных 118 тысяч) распродали еще в декабре. Весь Глазго следил за дерби Старой фирмы, в котором «Селтик» забил и удерживал преимущество до конца матча.

Фанаты «Рейнджерс» поступили по-глорски – махнули рукой и пошли на выход, чтобы успеть до потока людей с финальным свистком. Оказалось, что слишком много умников догадались до этой идеи – футбол нужно досматривать хотя бы из уважения к спортсменам. Естественно, основной поток двинулся к выходу возле сектора 13.

Люди приходили на стадион семьями, притаскивали даже стариков и младенцев. Один из папаш привел на главное дерби маленького сына. Поражение любимой команды – не лучший старт для начала боления, поэтому отец избавил сына от лишних переживаний и тоже двинулся к выходу до конца матча. Сынишку дядя посадил на плечи – чтобы не терся лицом о брюки взрослых людей. Когда толпа уже дошла до выхода со стадиона случилось невозможное: «Рейнджерс», сливавший всю игру, сенсационно сравнял!

Сын резко дернулся на плечах отца, мужчина не удержал ребенка, и тот рухнул под ноги толпы. Люди тут же попытались обойти мальчика, но фанаты, услышавшие радостные крики у дверей, вдруг ринулись назад – что там происходит такое? В итоге масса людей напирала с двух сторон, а в середине потока отец тянулся к ребенку, который лежал на ступенях. Людей затягивало на бетонный пол, будто морской волной. Только вместо теплой воды на них опускались ботинки. И никто не мог обойти лежавших – люди давили и сзади, и спереди.

В трагедии погибли 66 человек и более 200 пострадали. Только часть жертв затоптали: большинство людей умерли от асфиксии – они задохнулись, зажатые в массе. В какой-то момент у лестницы сломались перила, и фанаты попадали вниз. Эта история наравне с давкой в «Лужниках» в 1982 году – самая массовая на стадионах. В обоих случаях количество жертв одинаково.

Случившееся в 70-х привело к полной реконструкции «Айброкса». Спустя несколько недель после несчастного случая представители «Рейнджерс» отправились в Дортмунд. Там на примере «Вестфаленштадиона» шотландцы изучали, как улучшить «Айброкс». Три года «рейнджеры» потратили на перестройку стадиона. В результате рабочие полностью переделали три четверти трибун и снизили вместимость до 40 тысяч, чтобы не скапливать бесконтрольную массу людей.

С тех пор на «Айброксе» спокойно, но те, кто застал давки в 70-е, до сих пор боятся ходить на арену «Рейнджерс». Пожилые болельщики команды верят, что стадион проклят – по слухам, комплекс стоит на месте братской могилы одной из междоусобных шотландский войн. Возможно, в будущем «Айброкс» снова захочет крови.

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