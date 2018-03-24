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Фернандо Риксен вернулся на «Айброкс» и сорвал овации фанатов «Рейнджерс»

Риксен вернулся на «Айброкс» и сорвал овации фанатов «Рейнджерс»
Eurosport

29 мин. назад

Трогательно.

Голландского экс-футболиста Фернандо Риксена встретили овацией перед началом благотворительного матча «Легенд Рейнджерс». Фернандо выступал за клуба из Глазго шесть лет и дважды стал чемпионом Шотландии.

41-летний Риксен, борющийся с боковым амиотрофическим склерозом, рассказал о своем состоянии.

«Повседневная жизнь с моей болезнью затруднена, и чем дальше, тем сложнее она становится. Каждый день я теряю способность делать что-то сам и все больше зависим от окружающих людей. Для меня это очень сложно.Самые заметные негативные изменения произошли с шеей и руками.

Я не жду скорой смерти и все еще планирую будущее. Я не сдамся без боя», – передает слова Фернандо Daily Record.

  • БАС диагностировали Риксену в 2013 году.
  • С 2006 по 2009 года экс-полузащитник выступал за «Зенит».

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