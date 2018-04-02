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Злодей жестоко наступил капитану «Селтика» между ног и получил красную

Злодей жестоко наступил капитану «Селтика» между ног и получил красную
Eurosport

44 мин. назад

Впрочем, для Шотландии это норма.

В матче 32-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» на своем стадионе разгромил «Росс Каунти» – 3:0.

Гости заканчивали игру в меньшинстве – за бешеную накладку был удален защитник Эндрю Дэвис. Капитан «Селтика» Скотт Браун, которого грубо атаковал Дэвис, доиграл матч до конца.

  • Браун – тот самый суровый парень, что расхаживал по Петербургу в одной маечке.
  • «Селтик» занимает в турнирной таблице первое место, опережая «Рейнджерс» на 12 очков.

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