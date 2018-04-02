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Злодей жестоко наступил капитану «Селтика» между ног и получил красную
Впрочем, для Шотландии это норма.
В матче 32-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» на своем стадионе разгромил «Росс Каунти» – 3:0.
Гости заканчивали игру в меньшинстве – за бешеную накладку был удален защитник Эндрю Дэвис. Капитан «Селтика» Скотт Браун, которого грубо атаковал Дэвис, доиграл матч до конца.
- Браун – тот самый суровый парень, что расхаживал по Петербургу в одной маечке.
- «Селтик» занимает в турнирной таблице первое место, опережая «Рейнджерс» на 12 очков.
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