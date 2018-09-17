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Опьяняющий голасо в девятку в Шотландии, которым восхитилось позорно малое число болел

Опьяняющий голасо в девятку в Шотландии, которым восхитилось позорно малое число болел
Eurosport

16 ч. назад

Такой шедевр при пустых трибунах.

«Ливингстон» с минимальным счетом обыграл «Гамильтон Академикал» в пятом туре чемпионата Шотландии.

Единственный гол был забит уже на 3-й минуте: Стивен Лолесс пробил из-за пределов штрафной в дальний угол.

«Ливингстон» идет в тройке, домашний стадион рассчитан почти на 9 тысяч зрителей, но на игру пришли всего 1,3 тысячи.

  • «Ливингстон» делит второе-третье место с «Селтиком» (по 10 очков). Впереди только «Хартс» (15).
  • 27-летний Лолесс перешел в «Ливингстон» в августе на правах свободного агента. На его счету гол и ассист в пяти матчах.

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