Eurosport
Опьяняющий голасо в девятку в Шотландии, которым восхитилось позорно малое число болел
Такой шедевр при пустых трибунах.
«Ливингстон» с минимальным счетом обыграл «Гамильтон Академикал» в пятом туре чемпионата Шотландии.
Единственный гол был забит уже на 3-й минуте: Стивен Лолесс пробил из-за пределов штрафной в дальний угол.
«Ливингстон» идет в тройке, домашний стадион рассчитан почти на 9 тысяч зрителей, но на игру пришли всего 1,3 тысячи.
- «Ливингстон» делит второе-третье место с «Селтиком» (по 10 очков). Впереди только «Хартс» (15).
- 27-летний Лолесс перешел в «Ливингстон» в августе на правах свободного агента. На его счету гол и ассист в пяти матчах.
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