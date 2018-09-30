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Лайнсмену рассекли затылок брошенным предметом с трибун во время матча «Рейнджерс» – «Ливингстон»

Лайнсмену рассекли затылок брошенным с трибун предметом во время матча «Рейнджерс» – «Ливингстон»
Eurosport

35 мин. назад

Суровый чемпионат Шотландии идет до последней капли крови.

В седьмом туре чемпионата Шотландии «Рейнджерс» Стивена Джеррарда проиграл «Ливингстону» – 0:1.

Единственный гол забил Долли Менга на 34-й минуте, но самый жесткий эпизод случился во втором тайме. На 57-й минуте игры в голову бокового арбирта прилетело что-то с трибуны. К пострадавшему быстро прибежали врачи и увидели серьезное рассечение на затылке.

В результате матч пришлось остановить на несколько минут, чтобы рану обработали и заклеили. Все это время трибуны скандировали «Fuck SFA» – «Пошла на *** [половой орган], Шотландская федерация футбола».

  • Под руководством Стивена Джеррарда «Рейнджерс» в семи турах набрали всего 11 очков и зависли на шестом месте.
  • «Рейнджерс» вышли в групповой этап Лиги Европы, обыграв «Уфу».

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