Звезда «Острых козырьков» в образе бандита расцеловал эмблему «Селтика» и порвал твиттер

Британский актер Пол Андерсон, играющий главную роль в сериале «Острые козырьки» выложил видео с поддержкой шотландского «Селтика».

«Давайте, парни в зеленом! Глазго всегда будет бело-зеленым по распоряжению «Острых козырьков», – сказал Андресон в ролике, где он был в образе героя сериала, и добавил пару крепких словечек к яркому спичу.

Еще он поцеловал эмблему на футболке защитника «кельтов» Кирана Тирни. Видео в твиттер выложил сам игрок «Селтика».

Ранее футболисту выражал респект ирландский боец MMA Конор Макгрегор, сообщает Daily Record.

В последнем дерби с «Рейнджерс» зеленые были сильнее – 1:0.

«Острые козырьки» – британский криминальный сериал, повествующий о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

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