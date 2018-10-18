Звезда «Острых козырьков» в образе бандита расцеловал эмблему «Селтика» и порвал твиттер
Ролик расшерил даже Макгрегор.
Британский актер Пол Андерсон, играющий главную роль в сериале «Острые козырьки» выложил видео с поддержкой шотландского «Селтика».
«Давайте, парни в зеленом! Глазго всегда будет бело-зеленым по распоряжению «Острых козырьков», – сказал Андресон в ролике, где он был в образе героя сериала, и добавил пару крепких словечек к яркому спичу.
Еще он поцеловал эмблему на футболке защитника «кельтов» Кирана Тирни. Видео в твиттер выложил сам игрок «Селтика».
Ранее футболисту выражал респект ирландский боец MMA Конор Макгрегор, сообщает Daily Record.
- В последнем дерби с «Рейнджерс» зеленые были сильнее – 1:0.
- «Острые козырьки» – британский криминальный сериал, повествующий о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.
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