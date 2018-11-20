Шотландский бык сунул сопернику пяткой между ног и только потом увидел красный цвет

Неприятная стычка произошла в матче шотландского Чемпионшипа между «Эйр Юнайтед» и «Гринок Мортон».

В центре поля сошлись игрок гостей Грегор Бьюкенен и форвард хозяев Крэйг Мур. Грегор жестко уложил страйкера на газон, за что тот точно пробил ногой в пах и увидел перед собой красную карточку.

Бьюкенен получил желтую карточку, матч закончился нулевой ничьей.

«Эйр Юнайтед» лидирует в Чемпионшипе, «Гринок Мортон» – пятый.

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