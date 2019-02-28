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«Никогда не был кельтом, а был обманщиком». Фаны «Селтика» проклинают Брендана Роджерса за уход

«Никогда не был кельтом, а был обманщиком». Фаны «Селтика» проклинают Роджерса за уход
Eurosport

32 мин. назад

Теперь Брендана считают в Глазго предателем.

Фанаты «Селтика» оставили полное ненависти послание бывшему главному тренеру команды Брендану Роджерсу, который на днях подписал контракт с «Лестером».

«Ты променял бессмертие на посредственность. Никогда не был кельтом, а всегда был обманщиком», – написали болельщики «Селтика» на баннере.

  • Роджерс работал в «Селтике» с 2016 года. Под его руководством «кельты» дважды выиграли чемпионат Шотландии, дважды – Кубок Шотландии и трижды – Кубок шотландской Лиги.
  • На посту главного тренера «Лестера» Роджерс сменил Клода Пюэля.

Клопп: «Пока Роджерс не в «Эвертоне», я спокоен. Иначе придется съехать из его дома»

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