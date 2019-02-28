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Парень из чемпионата Шотландии в точности повторил тот самый гол Марко ван Бастена в ворота СССР

Парень из чемпионата Шотландии в точности повторил тот самый гол Ван Бастена в ворота СССР
Eurosport

1 час назад

Шедевр из лиги, где правит «Селтик».

В матче 28-го тура чемпионата Шотландии «Абердин» на своем поле уступил «Гамильтону» – 0:2.

Победный мяч в прошедшей игре забил нападающий Джордж Оукли. Гол получился невиданной красоты и напомнил как зрителям, так и комментатору легендарный мяч Марко ван Бастена в ворота сборной СССР.

  • Ван Бастен забил подобный мяч в финале чемпионата Европы-1988, в котором сборная Голландии обыграла сборную СССР (2:0).
  • «Абердин» занимает в чемпионате Шотландии третью строчку, «Гамильтон» – десятую. В турнире участвуют 12 команд.

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