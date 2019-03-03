Брендан Роджерс – об оскорблениях со стороны фанатов «Селтика»: «Какого *** вы делаете?»

Экс-коуч «Селтика» Брендан Роджерс отреагировал на оскорбления, которым он подвергся со стороны фанатов клуба из Глазго.

«Я бы спросил у них: какого *** [фига] вы делаете? Черт побери, я один из вас! Окей, я принял карьерное решение. Но это не делает из меня меньшего кельта, чем вы.

Я обманщик? Тот, кто просыпался каждое утро в половину седьмого, чтобы прийти на базу «Селтика»? Тот, кто оставался там до вечера? Тот, кто проводил более 60 матчей за сезон, готовил команду, менял культуру и стандарты в клубе, заново привлекая на стадион болельщиков?

Грустно, что на мой уход отреагировали именно так. Очевидно, что я не оставил «Селтик» в бедственном положении», – приводит слова Роджерса Goal.

26 февраля Роджерс покинул «Селтик» и подписал контракт с «Лестером». Фанаты «кельтов» гневно отреагировали на уход Брендана, заявив, что тот променял «бессмертие на посредственность» и был обманщиком.

Также группа фанатов «Селтика» исполнила кричалку «Надеемся, что ты умрешь, Брендан Роджерс. Умрешь от пули ирландской армии, пока будешь спать».

Под руководством Роджерса «Селтик» выиграл семь трофеев, в том числе дважды победив в чемпионате Шотландии.

Клопп: «Пока Роджерс не в «Эвертоне», я спокоен. Иначе придется съехать из его дома»

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