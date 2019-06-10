Экс-футболист «Рейнджерс» и «Зенита» Фернандо Риксен, находящийся в госпитале в Шотландии, видимо, собирается прекратить мучения в связи с неизлечимой и прогрессирующей болезнью.

Футболист записал обращение с помощью устройства генерации речи: «Привет. У меня особенный вечер 28-го. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо».

Мероприятие называется «Вечер с Фернандо Риксеном» и пройдет в отеле Goglasgow Urban Hotel. Его посетят телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок «Рейнджерс» Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен. Входной билет стоит 70 фунтов (79 евро), сообщает Mirror.

42-летний Риксен борется с боковым амиотрофическим склерозом.

Он выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год.

В Великобритании разрешена пассивная эвтаназия – намеренное прекращение поддерживающей терапии.

«Это полностью изменило мою жизнь». Риксен общается с семьей с помощью компьютера, как Стивен Хокинг

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