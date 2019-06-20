Eurosport
Игрок «Селтика» встречается со жгучей блондинкой. Она любит пляжи и солнце, а ты полюбишь ее
Робин Эмма Кин привлекает внимание.
Защитник «Селтика» Джек Хендри раскрыл в соцсетях подробности личной жизни. Оказывается, 24-летний футболист встречается с Робин Эммой Кин.
Девушка – инстаграм-модель и лицо специализирующегося на одежде бренда Boohoo.
- Джек Хендри – воспитанник «Селтика».
- Профессиональную карьеру он начал в клубе «Партик Тисл», но в 2018-м вернулся на «Селтик Парк».
- На счету 24-летнего футболиста 1 матч за сборную Шотландии.
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