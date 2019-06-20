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Игрок «Селтика» встречается со жгучей блондинкой. Она любит пляжи и солнце, а ты полюбишь ее

Игрок «Селтика» встречается со жгучей блондинкой. Она любит пляжи и солнце, а ты полюбишь ее
Евгений Коростелев

4 ч. назад

Робин Эмма Кин привлекает внимание.

Защитник «Селтика» Джек Хендри раскрыл в соцсетях подробности личной жизни. Оказывается, 24-летний футболист встречается с Робин Эммой Кин.

Девушка – инстаграм-модель и лицо специализирующегося на одежде бренда Boohoo.

  • Джек Хендри – воспитанник «Селтика».
  • Профессиональную карьеру он начал в клубе «Партик Тисл», но в 2018-м вернулся на «Селтик Парк».
  • На счету 24-летнего футболиста 1 матч за сборную Шотландии.

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