Стивен Джеррард
Фото: Getty Images
Похоже, Стиви продолжит прокачку тренерских скиллов в чемпионате Шотландии.
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отказался от работы в Англии.
Как сообщает журналист Грегор Макгрегор, Джеррарду предложили роль коуча в «Бристоль Сити». Бывший капитан «Ливерпуля» ответил отказом.
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- «Бристоль» за тур до конца занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.
- «Рейнджерс» в прошедшем сезоне чемпионата Шотландии занял второе место, уступив чемпионство «Селтику».
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