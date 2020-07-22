Футбол
Чемпионат Шотландии

Джеррард отказался от работы главным тренером в английском клубе

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Стивен Джеррард

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Похоже, Стиви продолжит прокачку тренерских скиллов в чемпионате Шотландии.

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отказался от работы в Англии.

Как сообщает журналист Грегор Макгрегор, Джеррарду предложили роль коуча в «Бристоль Сити». Бывший капитан «Ливерпуля» ответил отказом.

Чемпионат Англии

Джеррард потребовал поставить Клоппу памятник. Юрген отказался

26/06/2020 В 20:37
  • «Бристоль» за тур до конца занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.
  • «Рейнджерс» в прошедшем сезоне чемпионата Шотландии занял второе место, уступив чемпионство «Селтику».

Клопп: «Титул «Ливерпуля» – один из самых важных моментов в истории мирового футбола»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат Шотландии

Фанат «Хиберниана» оправился от инсульта и первым делом сказал фразу «Хартс» – ****** [какашки]»

17/03/2019 В 19:27
Чемпионат Англии

Джеррард потребовал поставить Клоппу памятник. Юрген отказался

26/06/2020 В 20:37
По теме
ФутболЧемпионат ШотландииБристоль СитиРейнджерсБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир