28 июня в Глазго прошел прощальный вечер экс-полузащитника «Рейнджерс» и «Зенита» Фернандо Риксена. Голландец, который страдает боковым амиотрофическим склерозом, объявил в начале июня, что после этой встречи не будет появляться на публике.

На мероприятие собрались более 200 фанатов. Его близкий друг и биограф Винсент Де Врис сказал The Scottish Sun: «Для Фернандо многое значит, что сегодня пришло так много болельщиков «Рейнджерс». Он, очевидно, будет скучать по таким вечерам, но Фернандо должен сосредоточиться на своем здоровье, и это самое главное».

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На мероприятии присутствовали фанаты «Зенита». Один из них рассказал, что сделал британскую визу на случай, если петербургский клуб сыграет с английскими командами. Его друг по имени Сергей живет в Лондоне. Узнав про вечер, они сразу же купили билеты и решили ехать. Мужчины произнесли речь, а после включили ролик, где имя Риксена скандируют сначала фанаты у бетонной стены, а потом и весь стадион «Петровский». После чего трибуны запели: «Ты все слышишь, Фернандо».

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Мероприятие же началось с приезда Риксена и его семьи. Все пришедшие сразу же выстроились в очередь – сфотографироваться с футболистом. Коляску с Риксеном завезли в банкетный зал, тут с порога заиграла песня Fernando – и ее тоже пел весь зал. После нескольких речей и благотворительного аукциона начался концерт, сообщает корреспондент Русской службы BBC.

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О причинах, заставивших Риксена сделать этот вечер последним, рассказала жена футболиста Вероника.

«Он очень любит внимание, любит, когда вокруг него люди, движение, веселье, но ему чисто физически уже тяжело, поэтому он и решился на такую вот вечеринку.

Так получилось, что все условия для мужа мы смогли найти в Шотландии, в Испании их нет. Фернандо постоянно здесь, а мы с дочерью то тут, то там. Она вообще думает, что хоспис – это наш второй дом.

Мы просто будем жить как обычные люди, насколько это возможно. Я сейчас вернусь в Испанию – британская виза заканчивается. Получу новую – вернусь. Фернандо будет здесь. Он уже просит, чтобы я не уезжала. Я с самого начала знала, что этот путь мы пройдем вместе – и вот, мы идем», – цитирует Веронику Русская служба BBC.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год.

БАС – неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы.

(Фото: The Scottish Sun)

«Это полностью изменило мою жизнь». Риксен общается с семьей с помощью компьютера, как Стивен Хокинг

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