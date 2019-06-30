Джеррард изящным движением сотворил очень красивый гол на тренировке «Рейнджерс»
Стиви Джи вполне может усилить команду и на поле.
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард провел тренировку команды и забил королевский мяч.
Откликнувшись на заброс в штрафную, Стиви Джи внешней стороной стопы легко отправил мяч в противоход голкиперу.
- Джеррард возглавил «Рейнджерс» в мае 2018 года.
- В чемпионате Шотландии-2018/19 команда Стивена стала второй.
- Легенду «Ливерпуля» сватают в АПЛ – он является одним из главных кандидатов на пост тренера в «Ньюкасле».
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