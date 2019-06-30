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Джеррард изящным движением сотворил очень красивый гол на тренировке «Рейнджерс»

Джеррард изящным движением сотворил очень красивый гол на тренировке «Рейнджерс»
Eurosport

1 час назадОбновлено 25 мин. назад

Стиви Джи вполне может усилить команду и на поле.

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард провел тренировку команды и забил королевский мяч.

Откликнувшись на заброс в штрафную, Стиви Джи внешней стороной стопы легко отправил мяч в противоход голкиперу.

  • Джеррард возглавил «Рейнджерс» в мае 2018 года.
  • В чемпионате Шотландии-2018/19 команда Стивена стала второй.
  • Легенду «Ливерпуля» сватают в АПЛ – он является одним из главных кандидатов на пост тренера в «Ньюкасле».

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