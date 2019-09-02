Eurosport
Дочь легенды «Рейнджерс» не интересуется футболом. Зато у нее есть реалити-шоу и яркий инстаграм
Девушка часто мелькает на обложках глянца.
Шарлотт Каниджа – дочь легендарного форварда «Рейнджерс» Клаудио Каниджи, но, по ее же признанию, в футболе она мало что понимает.
Леди выступала в нескольких телепередачах: например, Strictly Come Dancing и Big Brother. После этого MTV предложил ей стать главной героиней реалити-шоу вместе с ее братом-близнецом Алексом.
Кроме того, у Шарлотт есть прекрасный инстаграм на 2,2 млн подписчиков, в который грех не заглянуть.
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