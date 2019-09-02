Шарлотт Каниджа – дочь легендарного форварда «Рейнджерс» Клаудио Каниджи, но, по ее же признанию, в футболе она мало что понимает.

Леди выступала в нескольких телепередачах: например, Strictly Come Dancing и Big Brother. После этого MTV предложил ей стать главной героиней реалити-шоу вместе с ее братом-близнецом Алексом.

Кроме того, у Шарлотт есть прекрасный инстаграм на 2,2 млн подписчиков, в который грех не заглянуть.

Другие подборки спортивных дам:

Яркая ведущая ESPN зажигает в эфире. Но настоящий огонь – ее инстаграм

У ФК «Атом» сногсшибательная пресс-атташе. Только посмотри на ее инстаграм

9 ласковых фото американки из Forbes U-30 – она рулит крупной киберспортивной компанией

Качай приложение Eurosport для iOS или Android