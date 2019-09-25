В Глазго прошла церемония прощания с бывшим футболистом «Рейнджерс» Фернандо Риксеном.

Катафалк с телом экс-полузащитника проследовал по улицам города и задержался у стадиона «Айброкс», сообщает The Sun. В последний путь Фернандо проводили болельщики, бывшие партнеры по «Рейнджерс» и главный тренер команды Стивен Джеррард.

Вдова Риксена и члены его семьи появились на церемонии в черных футболках с фамилией игрока и номером 2.

Риксен скончался 18 сентября. Фернандо на протяжении шести лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

В 2006-2009 гг. Фернандо выступал за санкт-петербургский «Зенит» и выиграл в составе российской команды чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

На 44-м году жизни скончался Фернандо Риксен. Как он боролся с БАС

Качай приложение Eurosport для iOS или Android