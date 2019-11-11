Парень посмотрел футбол во время свидания с девушкой и остался незамеченным. Как ему это удалось?

Британскому болельщику удалось невероятное – он посмотрел футбольный матч во время свидания и остался незамеченным.

Как сообщает Daily Star, мужчина придумал гениальную схему: положил мобильный телефон с прямой трансляцией матча внутрь кепки и оставил ее лежать на столе. А чтобы девушка ничего не заподозрила, смельчак оставил другой телефон в поле ее видимости.

Daily StarOther Agency

Матчем, который смотрел мужчина, оказалась игра «Ливингстон» – «Рейнджерс» в рамках чемпионата Шотландии.

«Рейнджерс» победили со счетом 2:0. Команда Стивена Джеррарда занимает вторую строчку в турнирной таблице.

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