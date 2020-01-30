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Венесуэльская красотка играет за «Рейнджерс». Не показывайте ее Джеррарду – у него семья
Девушка должна быть готова к жестким подкатам.
9 января шотландский «Рейнджерс» объявил о подписании венесуэльской футболистки канадского происхождения Сони О`Нил. С 2017 года дама успела поиграть за клубы из Швеции, Италии, Хорватии и Франции – в Глазго надеются, что на этот раз 25-летняя полузащитница задержится в команде надолго.
Их можно понять – только посмотри на фотографии обворожительной спортсменки.
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