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«Будет горячей, когда повзрослеет». Игрок «Селтика» влип в скандал из-за слов о 8-летней девочке

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Армстронг ОкофлексАрмстронг Окофлекс

Армстронг Окофлекс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
11 минут назад

«Селтик» применит к футболисту санкции.

18-летний футболист «Селтика» Армстронг Окофлекс может быть наказан за неудачный комментарий, отпущенный им во время прямого эфира в инстаграме.

Как сообщает Daily Star, к трансляции подключились мама со своей восьмилетней дочуркой. Когда они покинули беседу, Окофлекс сказал следующее: «Это мило. Девочка, вероятно, будет горячей, когда повзрослеет».

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  • Окофлекс перешел в «Селтик» в 2018 году из молодежки лондонского «Арсенала».
  • Руководство «кельтов» уже сообщило, что разбирается в инциденте и применит к Армстронгу необходимые санкции.

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