Армстронг Окофлекс
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«Селтик» применит к футболисту санкции.
18-летний футболист «Селтика» Армстронг Окофлекс может быть наказан за неудачный комментарий, отпущенный им во время прямого эфира в инстаграме.
Как сообщает Daily Star, к трансляции подключились мама со своей восьмилетней дочуркой. Когда они покинули беседу, Окофлекс сказал следующее: «Это мило. Девочка, вероятно, будет горячей, когда повзрослеет».
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- Окофлекс перешел в «Селтик» в 2018 году из молодежки лондонского «Арсенала».
- Руководство «кельтов» уже сообщило, что разбирается в инциденте и применит к Армстронгу необходимые санкции.
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