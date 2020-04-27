«Селтик» применит к футболисту санкции.

18-летний футболист «Селтика» Армстронг Окофлекс может быть наказан за неудачный комментарий, отпущенный им во время прямого эфира в инстаграме.

Как сообщает Daily Star, к трансляции подключились мама со своей восьмилетней дочуркой. Когда они покинули беседу, Окофлекс сказал следующее: «Это мило. Девочка, вероятно, будет горячей, когда повзрослеет».

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Окофлекс перешел в «Селтик» в 2018 году из молодежки лондонского «Арсенала».

Руководство «кельтов» уже сообщило, что разбирается в инциденте и применит к Армстронгу необходимые санкции.

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