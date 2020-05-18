Чемпионат Шотландии не будет доигран. «Селтик» выиграл девятый титул подряд

«Селтик»
Фото: Getty Images
В местной лиге все еще предсказуемее, чем во французской.
Чемпионат Шотландии остановлен окончательно за восемь туров до конца – «Селтик» снова чемпион.
На собрании представителей клубов все 12 команд сошлись на том, что сезон не удастся завершить. Итоговую таблицу смоделировали по принципу среднего количества очков за игру, в итоге в лиге произошло единственное изменение относительно положения команд до коронавирусной паузы – шестая и седьмая команды поменялись местами. «Хартс» вылетел в местный Чемпионшип, а «Селтик» оформил девятый титул подряд – у команды Нила Леннона 13 очков преимущества перед «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.
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- «Селтик» взял 51 чемпионство. У «Рейнджерс» 54 победы в турнире.
- Последний чемпионат, в котором победил не «Селтик» и не «Рейнджерс» прошел в 1984-1985 годах – тогда победу одержал «Абердин» сэра Алекса Фергюсона.
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