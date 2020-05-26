Вот бы проголосовать так по Неймару.

Шотландский «Ливингстон» решил необычным образом определить судьбу запасного вратаря Гэри Мэйли.

Клуб запустил в твиттере голосование, оставлять игрока в клубе или нет. Варианты – «Да, предложите ему контракт» и «Нет, попросите его уйти». Пока подписчики (и сторонние люди, ведь информация об опросе разлетелась по разным медиа) добры и просят оставить Мэйли в команде.

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Тройка призеров – «Селтик», «Рейнджерс» и «Мотеруэлл».

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