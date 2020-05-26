ФК «Ливингстон»
Фото: Getty Images
Вот бы проголосовать так по Неймару.
Шотландский «Ливингстон» решил необычным образом определить судьбу запасного вратаря Гэри Мэйли.
Клуб запустил в твиттере голосование, оставлять игрока в клубе или нет. Варианты – «Да, предложите ему контракт» и «Нет, попросите его уйти». Пока подписчики (и сторонние люди, ведь информация об опросе разлетелась по разным медиа) добры и просят оставить Мэйли в команде.
Чемпионат Шотландии
Чемпионат Шотландии не будет доигран. «Селтик» выиграл девятый титул подряд
18/05/2020 В 14:18
- «Ливингстон» занял пятое место в чемпионате Шотландии-2019/20, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса.
- Тройка призеров – «Селтик», «Рейнджерс» и «Мотеруэлл».
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Чемпионат Шотландии
«Будет горячей, когда повзрослеет». Игрок «Селтика» влип в скандал из-за слов о 8-летней девочке
27/04/2020 В 17:15
Чемпионат Шотландии
Дочь легенды «Рейнджерс» не интересуется футболом. Зато у нее есть реалити-шоу и яркий инстаграм
02/09/2019 В 15:12