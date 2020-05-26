Футбол
Чемпионат Шотландии

Шотландский клуб спросил у подписчиков в твиттере, выставлять ли игрока на трансфер

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

ФК «Ливингстон»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад | Обновлено 26 минут назад

Вот бы проголосовать так по Неймару.

Шотландский «Ливингстон» решил необычным образом определить судьбу запасного вратаря Гэри Мэйли.

Клуб запустил в твиттере голосование, оставлять игрока в клубе или нет. Варианты – «Да, предложите ему контракт» и «Нет, попросите его уйти». Пока подписчики (и сторонние люди, ведь информация об опросе разлетелась по разным медиа) добры и просят оставить Мэйли в команде.

Чемпионат Шотландии

Чемпионат Шотландии не будет доигран. «Селтик» выиграл девятый титул подряд

18/05/2020 В 14:18
  • «Ливингстон» занял пятое место в чемпионате Шотландии-2019/20, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса.
  • Тройка призеров – «Селтик», «Рейнджерс» и «Мотеруэлл».

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Шотландии

«Будет горячей, когда повзрослеет». Игрок «Селтика» влип в скандал из-за слов о 8-летней девочке

27/04/2020 В 17:15
Чемпионат Шотландии

Дочь легенды «Рейнджерс» не интересуется футболом. Зато у нее есть реалити-шоу и яркий инстаграм

02/09/2019 В 15:12
По теме
ФутболЧемпионат ШотландииЛивингстон
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Германии

В «Реале» некому забивать со времен Роналду. Почему Холанн – цель Переса

ЧЕРЕЗ 17 МИНУТ
Чемпионат России

Уткин – о новом скандале с Гулиевым: «Впереди MMA»

22 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат России

«На это ему предложили пойти вон». Стало известно, за что «Спартак» отправил Гулиева в дубль

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

Жена Акинфеева показала потрясающий фотосет в антураже цветущей весны

ЧАС НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

00:02:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

17 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Испании

Тебас назвал дату рестарта Ла Лиги – это не 8 июня, а позже

ВЧЕРА В 06:32
Чемпионат России

«Просим Аллаха дать силы для победы над коварным злом – COVID-19». Кадыров высказался о коронавирусе

23/05/2020 В 21:19
НХЛ

Панарин сделал предложение Алисе Знарок

23/05/2020 В 05:27
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

20/05/2020 В 06:50
Play Icon
Чемпионат России

Baza: у Кадырова подозрение на коронавирус, его доставили в одну из клиник Москвы

21/05/2020 В 16:03
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Play Icon
Теннис

Маррей выиграл виртуальный теннисный турнир и отдаст гонорар на благотворительность

01/05/2020 В 10:23
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
ЧМ-2018

Франция – Хорватия: перед матчем

15/07/2018 В 08:00
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалЧемпионат Шотландии не будет доигран. «Селтик» выиграл девятый титул подряд
Следующий материалЖена Акинфеева показала потрясающий фотосет в антураже цветущей весны