Главный тренер шотландского «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл может лишиться должности из-за криминального прошлого – на соответствие посту его проверит федерация футбола Шотландии.

Возглавив команду, Мартиндейл провел девять матчей и добыл восемь побед при одной ничьей. Тренер рискует быть уволенным – в 2006 году он провел в тюрьме четыре года из шести с половиной назначенных. Преступления были связаны с наркотиками и отмыванием денег. На текущей неделе национальная федерация решит его судьбу.

Чемпионат Шотландии Шотландский клуб спросил у подписчиков в твиттере, выставлять ли игрока на трансфер 26/05/2020 В 05:45

«Буду очень разочарован, если меня сочтут неподходящим. Надеюсь, мне позволят продолжить работу. Чтобы тюремная и судебная системы работали, должен соблюдаться процесс реабилитации. Как иначе людям возвращаться в общество? Хотите, чтобы они попали в порочный круг и начали совершать новые преступления?

Есть много работодателей, причем крупных, которые делают заявления о возвращении нарушителей закона на работу. Если шотландский футбол к ним относится, стоит серьезно подумать о праве реабилитации», – цитирует Мартиндейла Sky Sports.

«Ливингстон» идет на пятом месте чемпионата Шотландии.

20 января состоится матч с «Селтиком», который обосновался на втором месте.

Чемпионат Шотландии Парень посмотрел футбол во время свидания с девушкой и остался незамеченным. Как ему это удалось? 11/11/2019 В 18:23