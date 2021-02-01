Футболист шотландского «Мотеруэлла» Мугаби прыгнул выше, чем Криштиану Роналду в декабре 2019 года.

Роналду поразил ворота «Сампдории», оторвавшись от земли на 71 сантиметр. Игрок из Уганды Мугаби подпрыгнул на 75 сантиметров и забил мяч в ворота «Росс Каунти». Гол стал решающим: Мугаби поразил ворота на 72-й минуте при счете 1:1. «Мотеруэлл» поднялся на десятое место в турнирной таблице.

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«Роналду – очень конкурентоспособоный парень, поэтому мне, возможно, придется написать ему в директ и сказать: «Бро, тебе нужно улучшить игру». Конечно, приятно, когда тебя сравнивают с одним из величайших игроков. Возможность прыгнуть так высоко, как он – безумие. Но я больше доволен результатом, чем голом.

Я всегда высоко прыгал, но ни у кого не было возможности это увидеть. Я работаю над этим в тренажерном зале и всегда стараюсь добавить прыжок в игру. Но не могу гарантировать, что снова буду выпрыгивать так же высоко, как Роналду», – цитирует Мугаби The Sun.

В чемпионате Шотландии доминирует «Рейнджерс» – набрав 72 очка в 26 матчах, он опережает «Селтик» на 23 балла.

«Мотеруэлл» проигрывает 50 очков.

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