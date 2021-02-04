Комментатора клубного телевидения шотландского «Гамильтона» Бобби Буллоха уволили за странный репортаж с матча против «Росс Каунти». В перерыве игры Буллох опоздал на первые минуты второго тайма и начал рассказывать коллеге по репортажу Тони Хаггерти подробности похода в туалет.

Через несколько минут комментатор понял, что у него не работает микрофон. Буллох включился в репортаж, извинился перед зрителями и объяснил, что отсутствовал, так как ходил в туалет «покакать». Этим он смутил Хаггерти, который решил вмешаться: «Приношу извинения, если вы считаете, что это плохой язык для зрителей».

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«Да, извините, это просто немного какашек, и я слегка опоздал, потому что мне пришлось немного поднапрячься. Извините, я бы просто сменил тему и перешел к матчу, но я забыл нажать маленькую кнопку, поэтому я рад вернуться», – сообщил Буллох.

Руководство клуба опубликовало заявление, в котором сообщило, что не увидело ничего забавного в словах комментатора.

«Сотрудник, который работал комментатором на телевидении клуба, сегодня вечером перешагнул границы, сделав очень плохую попытку юмора. В клубе это не показалось смешным, и человека больше не привлекут к играм. Приносим извинения», – гласит сообщение в твиттере.

«Гамильтон» проиграл «Росс Каунти» со счетом 1:2.

Команда находится на последнем месте в шотландской Премьер-лиге.

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