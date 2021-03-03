Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард получил красную карточку в матче 30-го тура чемпионата Шотландии.
Джеррард в перерыве громко поспорил с главным судьей Джоном Битоном, последовательно получил две желтые карточки и не вернулся из раздевалки во втором тайме. Стиви Джи повезло, что и без него «Рейнджерс» вырвали победу – на 87-й минуте решающий мяч забил Альфредо Морелос.
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Экс-капитан «Ливерпуля» точно пропустит следующий матч шотландского Премьершипа против «Сент-Мирена». В нем «Рейнджерс» могут впервые за 10 лет стать чемпионами страны. Им нужно лишь набрать три очка, а главный преследователь – «Селтик» – должен потерять баллы во встрече с «Данди Юнайтед».
- После 31 матча у «Глазго» 85 очков, они на 18 баллов опережают «кельтов» за девять туров до конца чемпионата.
- Последний раз «Рейнджерс» становились чемпионами Шотландии в сезоне-2010/11.
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