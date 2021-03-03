Джеррард в перерыве громко поспорил с главным судьей Джоном Битоном, последовательно получил две желтые карточки и не вернулся из раздевалки во втором тайме. Стиви Джи повезло, что и без него «Рейнджерс» вырвали победу – на 87-й минуте решающий мяч забил Альфредо Морелос.

Экс-капитан «Ливерпуля» точно пропустит следующий матч шотландского Премьершипа против «Сент-Мирена». В нем «Рейнджерс» могут впервые за 10 лет стать чемпионами страны. Им нужно лишь набрать три очка, а главный преследователь – «Селтик» – должен потерять баллы во встрече с «Данди Юнайтед».