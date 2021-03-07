Опубликовано 07/03/2021 в 13:56 GMT | Обновлено 07/03/2021 в 13:57 GMT

«Глазго Рейнджерс» официально стали чемпионами Шотландии впервые за 10 лет и с того момента, как клуб пережил процедуру банкротства.

Команда Стивена Джеррарда обеспечила себе трофей Премьершипа после того, как «Селтик» не смог обыграть «Данди Юнайтед» (0:0). За 6 туров до конца чемпионата отрыв от второго места увеличился до 20 очков – «Селтик» потерял чисто математические шансы взять золото.

Предыдущее чемпионство «Джерс» добыли в сезоне-2010/11.

«Рейнджерс» были объявлены банкротом в июне 2012 года.

В сезоне-2016/17 клуб вернулся в Премьершип.

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