«Глазго Рейнджерс» официально стали чемпионами Шотландии впервые за 10 лет и с того момента, как клуб пережил процедуру банкротства.
Команда Стивена Джеррарда обеспечила себе трофей Премьершипа после того, как «Селтик» не смог обыграть «Данди Юнайтед» (0:0). За 6 туров до конца чемпионата отрыв от второго места увеличился до 20 очков – «Селтик» потерял чисто математические шансы взять золото.
- Предыдущее чемпионство «Джерс» добыли в сезоне-2010/11.
- «Рейнджерс» были объявлены банкротом в июне 2012 года.
- В сезоне-2016/17 клуб вернулся в Премьершип.
Трансферы
«Спартак» почти оформил первый трансфер, Моуринью уведет игрока у «Реала»
Чемпионат Шотландии
Джеррард отказался от работы главным тренером в английском клубе
Чемпионат Англии
Бывший тренер «Селтика» рассказал, почему Ван Дейк не перешел в «Манчестер Сити»