В 2008-м «Рейнджерс» сражался с «Зенитом» в финале Кубка УЕФА, а всего через четыре года барахтался в четвертой лиге. Клуб из Глазго проделал невероятный путь, пережил мошенников в руководстве и спустя 10 лет после банкротства взял золото вместе со Стивеном Джеррардом. Прежде чем прийти к успеху, клубу пришлось сделать пять рискованных шагов от величия к бездне и обратно.

Шаг 1-й: провернуть мутную схему

Хоть чемпионат Шотландии и не является элитным турниром, никто не ставит под сомнение величие «Рейнджерс». Клуб стал грандом во многом благодаря сэру Дэвиду Мюррею, одному из самых успешных бизнесменов Шотландии. Он приобрел клуб в 1988-м и вкачал в него миллионы. Со временем в Глазго появились топовые зарубежные игроки: Алексей Михайличенко, Бриан Лаудруп и Пол Гаскойн. Мюррей был сказочно богат, но в долг: вся его бизнес-империя держалась на кредитах. Он считал, что это тот путь, который приведет к успеху в том числе «Рейнджерс», и все вроде бы работало: к 2003 году при Мюррее клуб взял 12 из 16 возможных чемпионств Шотландии.

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К тому моменту долг «Рейнджерс» достиг 82 миллионов фунтов, и в клубе впервые запаниковали. Первый звоночек прозвучал в 2000-м, когда «Рейнджерс» подписали рекордный для Шотландии контракт с Торе Андре Фло (12 млн фунтов).

«Высокий ценник определенно усложнил мне жизнь, но таков футбол. Во время трансфера было много разговоров о деньгах, но я не мог волноваться об этом, так как приехал из клуба, у которого дела шли хорошо. У меня все было отлично в «Челси», и это повысило цену. Понимал, что это большая сумма, но в Англии такое происходило постоянно, цифры росли и росли», – вспоминает Фло.

Юхан Мьельбю, Торе Андре Фло Фото: Getty Images

Мюррей разбрасывался деньгами, которых у него, по сути, не было. «На каждые пять фунтов, потраченных «Селтиком», мы потратим 10», – сказал он в 1998 году. Бизнесмен пытался максимально использовать ресурсы «Рейнджерс»: с 2001-го по 2010-й лучшие игроки получали зарплаты через доверительные фонды, что позволяло избежать уплаты налогов. Именно это решение и стало фатальным.

Схемы Мюррея привели к тому, что «Джерс» заинтересовалось управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества – независимый орган Британии, ответственный за сбор налогов. «Рейнджерс» дважды выигрывали судебное дело против властей, хотя впоследствии доверительные фонды были заблокированы, а правительство отменило их в 2011 году.

Сэр Дэвид Мюррей Фото: Getty Images

Когда Мюррей понял, что из долгов ему не выбраться, он решил продать «Рейнджерс», но возникла проблема: никто не хотел покупать клуб. Потенциальных владельцев пугали неоплаченные налоговые счета, которые могли достигнуть десятков миллионов. Многие компании по всей Британии использовали доверительные фонды, чтобы не платить налоги, но в случае с «Рейнджерс» это оказалось губительным, поскольку управление по налоговым сборам держало на мушке именно «Джерс».

В 2011 году компания Wavetower Limited, принадлежащая бизнесмену Крейгу Уайту, рискнула и приобрела клуб за 1 фунт. Уайт рисовал образ спасителя, но оказался палачом. Новый владелец еще больше злил налоговиков, перестав платить НДС и НДФЛ. Он быстро понял, что извлечь выгоду из тонущей команды не выйдет, и оставил «Рейнджерс» с долгом более 180 млн евро. В июне 2012 года клуб был ликвидирован. В шотландских газетах появлялись некрологи с заголовками вроде «RIP, «Рейнджерс», «140 лет истории подошли к концу».

Шаг 2-й: начать все нуля

После поминок в Глазго начался процесс создания новых «Рейнджерс». Отцом-основателем стал Чарльз Грин, который выкупил клуб через компанию Sevco Scotland Ltd. Это были те же «Рейнджерс», но после процедуры банкротства ему пришлось начать с Лиги 3, 4-го по счету шотландского дивизиона. Клуб подал заявку на вступление в Премьершип, но на специальном собрании 10 представителей клубов чемпионата проголосовали против, «Килмарнок» воздержался, а за был только Грин, который также выступал от имени старого «Рейнджерс». Позже появилось мнение 30 клубов из низших дивизионов: 29 приняли «Джерс» в качестве ассоциированного члена Шотландской футбольной лиги, а 25 проголосовали за то, чтобы команда начала с самого дна.

«В то время мы и слышать об этом не хотели. Люди забыли, как незадолго до случившегося Дэйв Кинг (впоследствии председатель «Рейнджерс») сказал, что будет ликвидация. Он добавил, что удар по клубу будет настолько серьезным, что на восстановление уйдет 10 лет. Никто не хотел это принимать. Я уже 19-й раз вижу, как мы выигрываем чемпионат. Этот несравним ни с одним из них. Мы потеряли много людей за 10 лет. Несколько раз мы были близки к тому, чтобы потерять клуб, в том числе духовно», – рассказывает болельщик Дэвид Эдгар уже в 2021-м, после победы над «Ливингстоном», в своем подкасте о «Рейнджерс» Heart & Hand.

В 2012-м никто не захотел нырять в болото, и все топовые футболисты слиняли из Глазго. Кайл Лафферти отправился в «Сьон», Стивен Нейсмит – в «Эвертон», Стивен Дэвис – в «Саутгемптон», а Алан Макгрегор – в «Бешикташ». Осталась только молодежь, возрастные резервисты и Ли Уоллес: он не предал «Джерс», хотя потерял возможность играть за сборную Шотландии и вообще не являлся воспитанником клуба. Уоллес покинул команду только в 2019-м, когда окончательно проиграл конкуренцию. Тогда «Рейнджерс» уже играли в Лиге Европы.

Ли Уоллес и Алли Маккойст Фото: Getty Images

Команда без проблем выиграла четвертую лигу, но Чарльзу Грину пришлось уйти в отставку после внутреннего расследования его связей с Крейгом Уайтом. Оказалось, Уайт вступил в сговор с Грином, чтобы купить активы клуба. Начались многочисленные перестановки в руководящих постах, которые все же не мешали «Джерс» постепенно подниматься. После настоящей игры престолов в ноябре 2013-го гендиректором стал бывший СЕО «Манчестер Сити» Грэм Уоллес.

Еще через год «Рейнджерс» взяли третью лигу, но денег в казне осталось впритык – 3,5 млн фунтов по сравнению с 21,2 млн в прошлом году. Тем не менее Уоллес объявил целью «Рейнджерс» золото Премьершипа уже в сезоне-2016/17. Через полгода он покинул клуб, потому что владелец «Ньюкасла» Майк Эшли завладел 9% акций – 4% из них он получил, купив в 2012-м у Крейга Уайт права на название стадиона «Айброкс» за 1 фунт. Еще 5% Эшли заимел после того, как вложил в клуб 2 млн фунтов.

Шаг 3: найти честного руководителя

Фанаты очень разозлились – их дом могли обесценить, назвав в честь компании Эшли, Sports Direct Arena. Клуб продал лишь 17 тысяч абонементов, и стало очевидно, что помощь босса «Ньюкасла» не спасет «Джерс», а в перспективе только испортит положение. Это понял южноафриканский бизнесмен Дэйв Кинг, один из акционеров, который начал публично выражать несогласие с советом директоров и присоединился к фанатам в знак протеста.

Фанаты «Рейнджерс» повесили баннер против переименования «Айброкса» Фото: Getty Images

Кинг вложил в клуб собственные 20 млн фунтов еще до его ликвидации. Несмотря на сожженные деньги, он дал «Рейнджерс» еще один шанс и в январе 2015-го приобрел 15% акций клуба. Еще 16% купили крупные бизнесмены, известные в Шотландии как «Три медведя». Вместе они объединили силы, чтобы помешать Эшли поглотить клуб. Кинг уговорил акционеров убрать из совета директоров союзников Эшли, а на их места назначить себя и своих единомышленников.

Но взлететь в высшую лигу в том же сезоне не получилось. «Рейнджерс» отстали от «Хартс» на 20 очков, а в середине кампании был уволен главный тренер и легенда клуба Алли Маккойст, который работал с командой во всех дивизионах. Без него «Джерс» пробились в плей-офф, но и там не срослось – 1:6 в двух финальных матчах с «Мазервеллом» и очевидный вывод, что к Премьершипу команда пока не готова. Летом 2015-го Кинг назначил нового главного тренера, англичанина Марка Уорбертона, который поменял приоритеты «Рейнджерс». Если при Маккойсте костяк составляли футболисты от 30 лет, то новый коуч брал игроков на перспективу, например, юниоров «Арсенала» и «Тоттенхэма».

«В кошмарное время у меня была работа мечты. Я был менеджером клуба, который любил и поддерживал в детстве, за который играл. Мы проходили через ликвидацию, и, по сути, у нас не было возможности выполнять нашу работу так, как мы хотели. С тренировок меня регулярно вызывали на встречи с администрацией и персоналом, лишившимся работы и не заслуживающим увольнения. Самой большой потерей была Лора, мой секретарь, которая проработала в клубе более 40 лет.

Я ни на минуту не поссорился с клубом. Ни капли. Но я разругался с некоторыми людьми, когда работал тренером. Не со всеми, потому что в «Рейнджерс» был костяк сотрудников, работавший там десятками лет. Это фантастические люди, а «Джерс» был их жизнью. Но в то время в клубе находились люди, от которых стоило дистанцироваться», – вспоминает Маккойст.

В первом же сезоне с Уорбертоном «Рейнджерс» ворвались в Премьершип с первого места, а еще дошли до финала Кубка Шотландии, где уступили «Хиберниану». Но фанатов восхитило другое: в полуфинале «рейнджеры» впервые в новейшей истории уделали «Селтик».

Марк Уорбертон после победы в Чемпионшипе Фото: Getty Images

Шаг 4: закрепиться в элите

Перед стартом сезона клуб серьезно и выгодно упаковался: бесплатно пришли Нико Кранчар, Джоуи Бартон и Филипп Сендерос. У хорвата закончился контракт с «Нью-Йорк Космос», Джоуи помог «Бёрнли» выйти в АПЛ, но выбрал «Джерс», а швейцарский защитник попробовал вернулся в европейский футбол после командировки на родину, в «Грассхопперс». Приобретения оказались бессмысленными – все трое в клубе не закрепились, а дольше года задержался только Кранчар.

Джоуи Бартон и Нико Кранчар Фото: Getty Images

«Рейнджерс» были единственным пятном в моей тетради. Шотландский футбол не так хорош, как думают люди в Шотландии, но он также не так плох, как считают в Англии. Сложность «Рейнджерс» заключалась в том, что это была полная перестройка. Вы видели фиаско, когда клуб понизили до низшей лиги, а затем феникс восстал из пепла. История неудачника понравилась мне. Я подумал: «Черт возьми, это огромный футбольный клуб и невероятная фан-база. Я должен помочь». «Бёрнли» предложил мне намного больше денег, чтобы я остался, и Дайчи [Шон Дайч] не понимал, почему я захотел в Шотландию. Но это было об истории и наследии», – вспоминает Бартон.

К конкуренции с «Селтиком» «Джерс» оказались не готовы и были унижены «кельтами» в первом сезоне после возвращения. Уже в 5-м туре фаворит вынес «Рейнджерс» со счетом 5:1 и в итоге обогнал ставший третьим клуб на 39 очков. А еще «бело-зеленые» выбили главного соперника из полуфиналов Кубка Шотландии и Кубка Лиги. Уорбертона логично уволили еще в середине сезона, а на его место пришел малоизвестный португалец Педру Кайшинья, который проработал меньше года. Под руководством ноунейма «Джерс» слили концовку и провалили возвращение в Лигу Европы: унизительно уступили по сумме двух встреч люксембургскому «Прогрессу».

Единственным плюсом эпохи странного Кайшиньи стала покупка Альфредо Морелоса, который до сих пор остается лидером команды. После Педру клуб подобрал бывший и.о. Грэм Мёрти. Благодаря англичанину в сезоне-2017/18 «Рейнджерс» стали вторыми.

Педру Кайшинья и Альфредо Морелос Фото: Getty Images

Шаг 5: поверить в неопытного тренера

Несмотря на огромные проблемы, высшей целью оставалось свержение «Селтика» с насиженного первого места. В способности малоопытного Мёрти руководство не поверило. Вместо него в «Джерс» пригласили Стивена Джеррарда, который тоже не мог поразить работодателя обширным резюме. Главным тренерским достижением Стиви Джи в тот момент была 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов УЕФА с молодежью «Ливерпуля».

«Когда мне позвонили из «Рейнджерс», решиться было несложно. Это ощущение в животе отличалось от всего того, что я испытал, будучи менеджером. После этого чувства я понял, что «Рейнджерс» мне подходит. Я здесь по одной причине: чтобы принять вызов и продвинуть клуб вперед. Уверен в себе, иначе меня бы не было на этом месте», – сказал Джеррард на пресс-конференции после назначения.

Стивен Джеррард и Дэйв Кинг Фото: Getty Images

Чемпионства в первый сезон Стивена ожидаемо не произошло: только второе место и 9 очков отставания от «Селтика». Новому тренеру позволили мощную трансферную кампанию, и он закупился на 12 млн евро: вернул Лафферти и Макгрегора, взял трех игроков «Ливерпуля» и Джермейна Дефо. Многие из тех, с кем «Рейнджерс» подписали контракты тогда, выступают в команде и сейчас, а Райан Кент стал настоящим лидером. В том сезоне он стал автором самого важного ассиста: с его паса Райан Джек вонзил «Селтику» победный гол, а «Джерс» обыграли «хупс» в Премьершипе впервые за почти 7 лет.

Ожидания оставались большими, но трофеев не было, как и достойной игры в Лиге Европы. В сезоне-2018/19 клуб из первого раунда добрался до группового этапа, попутно грохнув «Уфу». Но в компании с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Спартаком» победил лишь раз.

Трофеи не появились и по итогам сезона-2019/20, перед которым снова пришлось потратиться: только 7,2 млн евро ушло на камбэк из «Ливерпуля» Райана Кента. Вновь случилось второе место с 13-очковым отставанием от «Селтика» и поражением в финале Кубка Лиги.

Многое изменилось в нынешнем сезоне. Атака «Джерс» стала поистине страшной: Морелосу нашли конкурента в лице Кемара Руфа из «Андерлехта», у «Генка» выкупили Яниса Хаджи, а со скамейки могут ворваться Джермейн Дефо и Седрик Иттен. Четыре игрока «Рейнджерс» входят в топ-10 бомбардиров Премьершипа, при этом лучший страйкер команды в этом сезоне – правый защитник Джеймс Тавернье (11 мячей). Он же лучший игрок Лиги по системе «гол+пас» – 20 результативных действий.

Джеймс Тавернье и Райан Кент Фото: Getty Images

Джеррард бьет рекорды и потихоньку становится лучшим тренером в истории клуба. В феврале он стал третьим коучем, кому удалось одержать с «Рейнджерс» 100 побед. Больше только у легенд, Уолтера Смита (141) и Алли Маккойста (121). Стиви Джи не проигрывает в Премьершипе уже 32 матча подряд (28 побед и 4 ничьи), в чемпионате и Лиге Европы серия составляет 44 игры (38-6).

В этом сезоне «Рейнджерс» не уступили ни разу. «Селтик» такому достижению не радовался уже четыре года. Теперь гостям на «Айброксе» тяжело даже забивать: «Джерс» пропустили только два мяча в двух встречах.

В «Рейнджерс» молятся , чтобы у Юргена Клоппа все наладилось в «Ливерпуле»: если немецкий тренер покинет мерсисайдцев, Джеррард будет одним из главных претендентов на пост. Стивен напоминает немца экспрессивностью и любовью к спорам с судьями: в перерыве матча с «Ливингстоном» легенда мерсисайдцев так вынес арбитру мозг, что тот показал тренеру две желтых подряд.

Команда официально стала чемпионом, не выходя на поле. Все случилось благодаря «Селтику», который не справился с «Данди Юнайтед». Фанаты все понимали и до этой игры, а потому отпраздновали чемпионство после матча «Джерс» с «Сент-Мирреном». Во время игры в небе пролетел баннер, адресованный болельщикам «хупс»: «Теперь вы нас видите?!» В течение всего пути фанаты «Селтика» издевались над болельщиками «Рейнджерс», повторяя, что их клуб мертв.

В Шотландии строгие меры по предотвращению коронавируса, но в исторический день на безопасность в Глазго забили все. Толпы собрались возле «Айброкса», а самым везучим удалось помахать ручкой Джеррарду, который выглянул из раздевалки в узкое окошко.

Стивен Джеррард Фото: Getty Images

Тренер не мог сдержать радости и хотел разделить ее с фанатами, а те, зная, что он и игроки, слышат поддержку, пели чанты в 10 раз громче. Покинуть стадион незаметно Стиви не удалось: болельщики устроили ему чемпионский коридор и проводили авто тренера до ворот «Айброкса».

После матча «Селтика» фанаты выбрались на уже официальное празднование. На сайте «Рейнджерс» появилось заявление Джеррарда, который призвал воздержаться от массовых собраний из-за пандемии. Конечно, никто не прислушался, но обошлось без беснований: надо подкопить сил на 21 марта, когда состоится окончательная коронация и одновременно похороны главных врагов – два клуба из Глазго сыграют на «Селтик Парк».

Фанаты «Рейнджерс» Фото: Getty Images

«Рейнджерс» прошли все девять кругов ада и были сполна вознаграждены. Сложно представить фаната, который в день объявления о банкротстве клуба мог бы с уверенностью сказать, что уже через 10 лет «Джерс» снова будет на 1-м месте в таблице Премьершипа с отрывом в 20 очков от «хупс». Такие истории уже были раньше – вспомните «Парму». Но путь «Рейнджерс» – особенный: мог исчезнуть по-настоящему великий клуб. Болельщикам «Джерс» остается лишь наслаждаться, а фанатам «кельтов» – терпеть ответные издевки, копить силы и ждать, когда на той части Глазго что-то снова пойдет не по плану.

Чемпионат Шотландии Джеррард пропустит 1-й чемпионский матч «Рейнджерс» за 10 лет 03/03/2021 В 21:31