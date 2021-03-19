«Селтик» не устроит «Рейнджерс» чемпионский коридор во время матча чемпионата Шотландии 21 марта, рассказал и.о. главного тренера команды Джон Кеннеди.

«Мы это обсуждали. То же самое было два года назад, когда мы были чемпионами, и не думаю, что по этому поводу поднимался такой шум. Не вижу здесь большой проблемы. Мы говорили об этом коллективно и не будем делать чемпионский коридор. Наш клуб всегда демонстрирует класс и достоинство, эти же игроки стали чемпионами и не получили тогда уважения, если вы хотите это так называть.

Это те же самые игроки, которых просят выстроиться в коридор. Мы просто продолжим игру, полностью сосредоточимся на ней и все сделаем правильно», – приводит слова Кеннеди Sky Sports

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В 2019-м «Рейнджерс» не делали коридор для главного соперника. Бывший тренер «Селтика» Нил Леннон был недоволен этим решением и сказал, что его команда аплодировала бы, если бы чемпионом были «Джерс».

«Это отход от традиции. Было бы классно, если бы они выстроились в коридор. Я разочарован, что этого не произошло. «Селтик» сделал бы это», – сказал тогда Леннон.

«Рейнджерс» обеспечил себе золото чемпионата после того, как «Селтик» в прошлом туре сыграл вничью с «Данди» (0:0).

Последний раз «Джерс» становились чемпионами Шотландии в сезоне-2010/11.

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