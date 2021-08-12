Противостояние «Рейнджерс» и «Селтика» интересно не только с точки зрения доходов (ежегодно права на телетрансляции приносят около 120 млн фунтов стерлингов) и качества футбола. Дерби старой фирмы – это еще и противостояние идеологий, укрепившихся в клубах с самого основания. За «Рейнджерс» болеют преимущественно протестанты-консерваторы, а соседний «Селтик», основанный в конце XIX века ирландцем-беженцем, топит за католицизм.

С самого начала XX века «Рейнджерс» щепетильно подходят к трансферной политике и отбору футболистов. В клубе было введено негласное правило – никаких католиков. По слухам, оно появилось еще в 20-х годах, но впервые открыто об этом заговорили в 60-х после откровений экс-игрока «Джерс» Ральфа Брэнда.

Принципиальная политика клуба и убеждения болельщиков вынуждали игроков хранить в секрете религиозные взгляды. В составе команды неоднократно фигурировали футболисты, державшие в тайне принадлежность к католицизму. Других регулярно оскорбляли или вовсе выгоняли из клуба после вступления в брак с католичкой.

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«Селтик» – «Рейнджерс», 1987 год Фото: Getty Images

На фоне протестантского безумия «Рейнджерс» «Селтик» сохранял нейтралитет. Однажды тренировавший «кельтов» в 50-х годах Джок Штайн элегантно уколол принципиального соперника. Он заявил, что если ему предложат подписать протестанта или католика, то он выберет первого. Решение он пояснил так: «Потому что я знаю, что «Рейнджерс» никогда не подпишет католика».

Положить конец дискредитирующей политике «Рейнджерс» вызвался Грэм Сунесс, возглавивший клуб в 1986 году. Но вряд ли он мог предположить, чего будут стоить его попытки реформ.

Сунесс вернул «Рейнджерс» в топ в качестве играющего тренера

Сунесс пришел в клуб играющим тренером. 33-летний Грэм находился в статусе одного из лучших полузащитников Великобритании. Он сразу заявил, что трансферная политика «Рейнджерс» будет ориентирована на приобретение футболистов, исходя из их игровых качеств, а не религиозных взглядов или цвета кожи.

Грэм способствовал подписанию Терри Батчера, Криса Вудса, Рэя Уилкинса и других футболистов сборной Англии. Также на руку «Рейнджерс» сыграл тот факт, что английским клубам в тот период было запрещено участвовать в еврокубках из-за трагического происшествия на стадионе «Хейзель» в Бельгии (тогда в рамках матча Кубка УЕФА болельщики «Ливерпуля» спровоцировали беспорядки на стадионе и обрушение опорной стены трибуны, из-за чего погибли 39 человек).

За три года правления в клубе Сунесс принес «Рейнджерс» пять титулов: два чемпионства и три Кубка шотландской Лиги. Грэм не хотел останавливаться и искал варианты усиления команды. Сунесс в последний момент сорвал переход Мо Джонстона в «Селтик», заранее объявившего о трансфере игрока.

Грэм Сунесс Фото: Getty Images

Тренер «Рейнджерс» приметил одного шотландского форварда, в тот период зажигавшего за французский «Нант». С первого взгляда казалось, это идеальное усиление: игрок с международным опытом (активно привлекался в сборную Шотландии), внушающая статистика (забивал в каждом третьем матче во Франции), а также опыт игры в шотландской лиге. Кроме того, сам футболист публично объявил о желании сменить клуб.

Была только одна незначительная проблемка – это бывший игрок «Селтика», а по совместительству его болельщик. Этим футболистом был Морис «Мо» Джонстон.

«Рейнджерс» дерзко увел новичка у «Селтика»

Форвард открыто обсуждал с журналистами смену клуба. Изначально Мо объявил, что не вернется в Шотландию, но спустя время поменял мнение. Находясь в расположении сборной Шотландии, Джонстон дал понять партнеру по команде Рою Эйткену, что хочет вернуться в «Селтик». Рой сообщил об этом тренеру «кельтов» Биллу Макнилу – тот начал обсуждение с руководством. Уже 1 июля все документы практически были готовы – клуб совершил необходимые выплаты, оставалась только подпись игрока.

Руководство клуба было уверено в подписании, а потому объявило о трансфере заранее, за восемь дней до финала Кубка Шотландии. Клуб устроил целую презентацию, на которой присутствовал сам Мо. Отвечая на вопросы журналистов, почему он вернулся в клуб, форвард ответил: «Я не могу играть в другом месте».

Мо Джонстон в «Селтике» Фото: Getty Images

Через несколько дней «Селтик» обыграл в финале кубка «Рейнджерс» и скрасил неудачный сезон. Болельщики были стойко убеждены, что следующий сезон будет их. Во многом из-за возвращения Джонстона. Хотя форвард официально не подписал контракт с клубом, на улицах Глазго уже можно было купить именную футболку или шарф.

Когда дело дошло до подписания контракта, в дело вступил Билл Макмердо, агент Джонстона. Он сообщил руководству «Селтика», что действующий контракт Мориса находится не у «Нанта», а у его агентской компании. Билл направил им письмо о необходимости проведения переговоров.

Пока «Селтик» думал, как действовать, в дело вступил Сунесс, у которого были дружеские отношения с Макмердо. По просьбе Грэма агент устроил ему встречу с Джонстоном. Харизматичный и убедительный менеджер быстро подобрал ключ к футболисту, и тот согласился переехать на «Айброкс».

Руководство «Рейнджерс» тоже согласилось оформить сделку. Оно видело огромный профит в подписании столь известного и талантливого игрока. Ну и позлить принципиального соперника святое дело.

Разозлить людей руководству действительно удалось. Только этими людьми оказались собственные болельщики. Фанаты были в ярости из-за подписания футболиста-католика, да еще и выступавшего за принципиального соперника.

Конечно, сам Морис прекрасно осознавал, с чем ему придется столкнуться: «Предложение выглядело для меня дьявольским. Можно ли это сделать? Я задавал себе этот вопрос 300 раз. И все время приходил к одному и тому же ответу.

Да, можно».

Мо Джонстон в игре за «Рейнджерс» Фото: Getty Images

Трансфер вызвал массовые беспорядки, Джонстону наняли телохранителей

Мгновенно 2,5-миллионный трансфер всполошил всех вокруг. Джонстон стал изгоем и среди болельщиков «Селтика», и среди болельщиков «Рейнджерс». В знак протеста фанаты «джерс» демонстративно сжигали абонементы, шарфы и прочую атрибутику. А в глазах кельтсов Супер Мо превратился в Иуду.

Некоторые особо эмоциональные болельщики устраивали из-за трансфера беспорядки. Одна из драк произошла после того, как один из фанатов возложил венок у стадиона «Айброкс» с табличкой: «116-летняя традиция закончилась». Пришлось вызывать полицию.

Руководители клуба успокаивали болельщиков, убеждая, что Джонстон принесет огромную пользу. Дэвид Мюррей, владелец клуба, сказал следующее: «Мы рассматриваем это соглашение исключительно со спортивной точки зрения».

На первых порах клуб нанял для футболиста телохранителей, сопровождавших его везде. Также в целях безопасности Мо жил не в Глазго, а в Эдинбурге – примерно час езды.

За 2 года Морис забил 31 мяч, выиграл 2 чемпионства, но так и не стал своим

Морис прекрасно проявил себя на предсезонке, но в официальных матчах почему-то не складывалось. Он не мог забить дебютный мяч целых шесть матчей. «Я не собирался бить пенальти. Я намеревался забить самостоятельно. Я хорошо играл. Но в Глазго это не важно. Важно забивать», – говорил Джонстон.

Безголевая серия прервалась в матче против «Абердина». За две минуты до конца матча Мо открыл счет и принес «Рейнджерс» победу. Фанаты были в экстазе, а Джонстон получил необходимую дозу уверенности.

Мо Джонстон, «Рейнджерс» Фото: Getty Images

Постепенно болельщики принимали новичка, а укрепить сложные взаимоотношения с фанатами помог победный гол в дерби против «Селтика», принесший команде победу в чемпионате. Но особо радикальных фанатов не переубедили даже два чемпионства и победа в Кубке.

Схожая ситуация была и в раздевалке. Одноклубники рассказывали, что перед тренировками Джонстона нарочно обделяли комплектом игровой формы. В итоге форварду приходилось самостоятельно подниматься за ней.

В 1991 году игрок решился на смену клуба – Джонстон вернулся в Англию, подписав контракт с «Эвертоном». Так постепенно начался закат карьеры Мо. Дальше было очередное возвращение в Шотландию, MLS и завершение карьеры.

Мо периодически вспоминает прошлое в медиапространстве. Он по-прежнему болеет за «Селтик», а в одном из интервью рассказывал, что самым памятным эпизодом в его карьере является чемпионство с «кельтами», вырванное в последнем туре у «Хартс». Однако болельщики так и не простили ему переход к принципиальному сопернику, да и среди фанатов «Рейнджерс» он не стал своим.

Зато смелый трансфер Мориса положил конец столетней трансферной политике «Рейнджерс», открыв дорогу в клуб разным футболистам. Хотя фанатская ненависть к католикам так и не прошла. Ее в полной мере на себе ощутил Фернандо Риксен, выступавший за клуб в начале нулевых. Голландцу приходилось каждую неделю менять номер телефона из-за регулярно приходящих угроз и оскорблений от болельщиков.

Клуб и по сей день регулярно попадает под санкции, среди которых штрафы и закрытие трибун из-за радикальных лозунгов и перфомансов на матчах. В 2019 году болельщики вывесили оскорбительный баннер в адрес Папы Римского, из-за чего УЕФА закрыли фанатскую трибуну.

Даже в эпоху политкорректности болельщики «Рейнджерс» не отказываются от убеждений и радикальных взглядов.

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